 

Тихон Страстной: Что нельзя делать 26 августа

26.08.2022, 0:55, Разное
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ИСТОРИЯ

Тихон Воронежский родился в бедной семье и в раннем возрасте осиротел. Его юность была омрачена нищетой. Так, он часами работал не покладая рук, чтобы заработать хотя бы на корку хлеба. Когда пришло время отправляться на воинскую службу, ему удалось избежать рекрутчины. В итоге он поступил на учебу в семинарию, а позже удостоился звания наставника. В тридцать четыре года Тихон постригся в монахи, а потом и вовсе стал епископом. Тихон оказал огромное влияние на развитие духовного образования. Под его руководством возводились храмы, также он занимался написанием духовных произведений. По приданиям, мощи Тихона обладали силой исцеления, поэтому в 19 веке он был канонизирован церковью.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

26 августа нельзя производить полевые работы, поскольку они не принесут плоды. Также 26 августа нельзя сквернословить и ссориться с родными. Кроме того, строжайше запрещено принимать в подарок и дарить белое полотенце, так как это может привести к различным недугам. Тихон Страстной выпадает на Успенский пост, поэтому 26 августа нельзя есть продукты животного происхождения.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Народ на Руси верил, что Тихон является спасителем от душевных болезней. Именно поэтому традиционно 26 августа ему молились, чтобы избавиться от уныния. Также народ в этот день наводил порядок в избах, а затем освящал дом, держа икону в руках. Кроме того, существуют следующие приметы, связанные с погодой:

  • Если день выдался жарким, то зима будет холодной.
  • Если идет сильный ливень, значит зима будет снежной.
  • Если на улице ветрено, значит осень выдастся дождливой.
  • Если ночью лучна сверкает, значит скоро пойдет дождь.
  • Если угли быстро покрываются золой, значит погода будет налаживаться.

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