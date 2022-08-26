Мнение: Работают под контролем

Кстати, а Астеррота взломали или он действительно сошел с ума? Последний пост – как-то слишком даже для него. Я все-таки склоняюсь к взлому. Жалко, что у ЖЖстов нет специального знака, типа как у шпионов, “работаю под контролем” – чтобы читатели понимали, а не один только Юстас.

Повальное пошло ссучивание. Любезные люди прислали последние ролики Галковского – слушайте, ну он уже даже не скрывает, что начитывает свои тексты с монитора! Да еще читает точно “как пономарь” – монотонно, почти без выражения… Может, это и есть сигнал?

Ведь действительно непраздный вопрос: если Галковский свои тексты читает как диктор – то КТО ему эти тексты пишет? Тот же таинственный некто, кто теперь и на блоге Астеррота резвится, усердно изображая кровожадного маньяка, “бесконечно преданного фюреру”?