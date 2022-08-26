Да ну какой расчёт, ну вы что? – Личное мнение

60-летний саксофонист Бутман обстоятельно рассказал, как счастливо поженился — на 28-летней журналистке из Челябинска.



Фото: Соцсети

Пришла она, значит, брать интервью, а он её позвал на кофе. Ну и завертелось, в общем.

Мучить пятиминутным репортажем Пятого канала вас не хочу, а лучше расскажу своими словами, что услышала.

«Я счастлив, потому что со мной рядом молодой, активный, интересный человек», — на полном серьёзе выдал из себя Игорь Михайлович.



Фото: 5 канал

Что же хорошего в такой активности? Немолодой новобрачный объяснил и это:

«Мне не дают времени об этом подумать, потому что такая активная жизнь. Надо стараться, надо держать себя в руках.

Ужин при свечах — это обязательно. Даже спалили телевизор однажды из-за этих свечей.

Ревность… она есть. Она, конечно, гложет, если что. Опыт, любовь, уважение помогают».

Вот так вот. Вместо того, чтобы полежать перед телевизором, его чуть не спалили. Молодая жена любит вечеринки, проводит много времени с подружками, а его гложет ревность.

Но наш жених не скисает — любовь помогает. Надо стараться, держит себя в руках.

Что помогает невесте? Думаю, тоже любовь. Подружки, хиханьки да хаханьки, ну и наверное — совсем немножко! — вечеринки.

Вот когда смотрю на такое, всегда за людей радуюсь. Нашли друг друга, ага. Скрасили и себе, и партнёру жизнь. Он — солидный господин. Она — в самом соку невеста с задором. А расчёта, про который тут говорят, нет. Любовь же.

Что тут сказать, кроме как пожелать счастья?

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