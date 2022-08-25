 

DT – министр обороны Великобритании не поддержал запрет на въезд в страну россиян, но высказался за ужесточение визовых правил

25.08.2022, 23:50, Разное
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил против введения полного запрета на въезд россиян в Соединённое Королевство, передаёт The Daily Telegraph. Тем не менее Уоллес предложил расширить ограничения таким образом, чтобы они распространялись на семьи российских миллионеров и чиновников.


AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что визовые правила для россиян могут быть «ужесточены», однако высказался против введения полного запрета на въезд граждан РФ в Соединённое Королевство, пишет The Daily Telegraph. 

Как напоминает издание, страны Европейского союза расходятся во мнении относительно необходимости введения полного запрета на выдачи виз россиянам, к которому призывает президент Украины Владимир Зеленский. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Финляндия высказались за введение подобного запрета, однако Германия и Европейская комиссия выступают против. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает запрет «хорошей идеей».

Сторонники запрета утверждают, что он поможет простым россиянам осознать цену спецоперации и подорвать её поддержку. Но противники называют это несправедливым наказанием рядовых граждан. 

«Я, конечно, думаю, что мы можем ужесточить условия выдачи виз. Но я не уверен, что полный запрет — это правильный путь», — заявил Уоллес в интервью одному из британских телеканалов. 

Тем не менее министр предложил расширить ограничения на поездки таким образом, чтобы они распространялись на семьи российских миллионеров и чиновников. По его словам, ему «не нравится наблюдать, как жёны олигархов или, более того, жёны российских высокопоставленных чиновников отдыхают в Греции, на юге Франции или на суперяхтах по всему миру», пока на Украине продолжается конфликт. 

Его комментарии прозвучали на фоне обещания премьер-министра Бориса Джонсона поддерживать Украину столько, «сколько потребуется» для достижения победы над президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Уоллеса, Киев сейчас находится в «сильной позиции» по сравнению с российскими вооружёнными силами. 

Министр вооружённых сил Джеймс Хиппи, в свою очередь, заявил, что европейские страны «не должны» ослаблять решимость помочь Киеву одержать победу. По его словам, такие государства, как Германия и Франция, должны оставаться непоколебимыми, даже несмотря на то, что им придётся пережить «кратковременную боль и затраты».

«Пожалуй, самое простое решение кризиса стоимости жизни — восстановить отношения с Россией, и всё вернется на круги своя. Но всё, что я видел за последние шесть месяцев, говорит о том, что это будет катастрофой для безопасности в Евро-Атлантике», — приводит The Daily Telegraph слова Хиппи.


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