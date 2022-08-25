 

Ученые Кольского научного центра открыли новый минерал в якутском месторождении

25.08.2022, 23:36, Разное
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В РФ обнаружили новый минерал, который назвали сергейсмирновитом. Породу нашли в месторождении Кестер в Якутии. Исследования проводили сотрудники Кольского научного центра Санкт-Петербургского государственного университета.

Такое странное название дали в честь советского эксперта в области минералогии, ученого и академика АН СССР Сергея Смирнова. Сообщается, что это не первый неизученный минерал, который находят в месторождении Кестер. До этого изучали епифановит и батагаит.

Пока что нельзя полностью описать химические и физические свойства сергейсмирновита, так как для этого потребуется на основе состава минерала создать способ синтеза искусственного аналога в лаборатории.


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