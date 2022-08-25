 

На дне Тихого океана обнаружили странное животное-цветок со щупальцами

25.08.2022, 23:36, Разное
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Ученые, участвующие в экспедиции судна E/V Nautilus, нашли на дне Тихого океана необычное животное, отдаленно напоминающее бутон цветка.

Исследования этой части океана проводили сотрудники компании Ocean Exploration Trust. Они изучали морское дно и обнаружили цветок, который плыл в воде. Выяснилось, что это не растение, а животное, обладающее щупальцами до 40 сантиметров в длину. К тому же существо имело стебель размером в два метра.

Найден вид был на глубине в практически три тысячи метров на территории национального заповедника Соединенных Штатов Америки. Оказывается, это Solumbellula monocephalus или морская ручка. Сомнения у ученых возникли  из-за того, что вид никогда не встречали в данном районе Тихого океана.


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