 

В крупном квартале реновации в Ватутинках готовы два дома

25.08.2022, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Темы строительства и переселения по программе реновации растут с каждым годом. В некоторых округах Москвы уже называют сроки завершения программы. Например, в Троицком и Новомосковском административных округа (ТиНАО) программа завершится до 2028 года. Там планируется переселить 250 домов.

Для возведения новостроек по реновации в Новой Москве было подобрано 14 стартовых площадок. В деревне Ватутинки продолжается строительство самого крупного квартала реновации в округе. Там возведут 14 домов и другие необходимые для жизни объекты инфраструктуры.

Недавно завершилось строительство двух многоэтажек (на 156 и 144 квартиры). Дома соответствуют проектной документации, скоро их введут в эксплуатацию. Планировки квартир в этих новостройках разнообразные. Есть и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные и даже четырехкомнатные. Несколько квартир оборудовано специально для жильцов с ограниченными возможностями здоровья.

“Участники программы реновации в ТиНАО смогут переехать в комфортное жилье, где выполнена вся внутренняя отделка и проведено благоустройство прилегающих территорий и дворов”, – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В августе там же началось строительство детского сада с бассейном на 350 мест. Это дошкольное учреждение – первый социальный объект в строящемся квартале реновации, позже появится и другая инфраструктура. Построят, например, школу, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Не так давно Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дорог и инженерных сетей в новом микрорайоне в поселении Десеновское. По словам Игоря Войстратенко, там появится шесть новых улиц, по четырем из них проложат маршруты общественного транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы “Мой район” в ТиНАО. По словам градоначальника, за последние 10 лет там обновлено уже множество парков, скверов и других важных для горожан объектов, построено немало новых объектов инфраструктуры. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.21 / В Москве и Московской области могут разрешить обмениваться рукопожатиями

15.02.22 / Мнение: Рекордное число поликлиник, ужасы в Норвегии и продление жизни на 10 лет

23.12.20 / Бывший директор ЦРУ рассказал о «летающих тарелках»

26.07.22 / Хорватия разработала план по энергосбережению

20.08.21 / «Я водил невест знакомиться с мамой»: почему завидный жених, 39-летний Борис Корчевников, до сих пор не женат

29.07.22 / Министерство иностранных дел Финляндии предложило альтернативы российским туристическим ограничениям

10.06.22 / Mitsubishi Motors раскрыла характеристики перспективного кроссовера ASX нового поколения

15.01.21 / Вкус Монако: Шарлотта Казираги в рекламной кампании Chanel

19.07.22 / В Эстонии был самый высокий уровень инфляции в еврозоне

15.08.22 / Герой России Богатов показал, как “ищет тело Пригожина” в Попасной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика