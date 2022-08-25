В крупном квартале реновации в Ватутинках готовы два дома

Темы строительства и переселения по программе реновации растут с каждым годом. В некоторых округах Москвы уже называют сроки завершения программы. Например, в Троицком и Новомосковском административных округа (ТиНАО) программа завершится до 2028 года. Там планируется переселить 250 домов.

Для возведения новостроек по реновации в Новой Москве было подобрано 14 стартовых площадок. В деревне Ватутинки продолжается строительство самого крупного квартала реновации в округе. Там возведут 14 домов и другие необходимые для жизни объекты инфраструктуры.

Недавно завершилось строительство двух многоэтажек (на 156 и 144 квартиры). Дома соответствуют проектной документации, скоро их введут в эксплуатацию. Планировки квартир в этих новостройках разнообразные. Есть и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные и даже четырехкомнатные. Несколько квартир оборудовано специально для жильцов с ограниченными возможностями здоровья.

“Участники программы реновации в ТиНАО смогут переехать в комфортное жилье, где выполнена вся внутренняя отделка и проведено благоустройство прилегающих территорий и дворов”, – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В августе там же началось строительство детского сада с бассейном на 350 мест. Это дошкольное учреждение – первый социальный объект в строящемся квартале реновации, позже появится и другая инфраструктура. Построят, например, школу, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Не так давно Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дорог и инженерных сетей в новом микрорайоне в поселении Десеновское. По словам Игоря Войстратенко, там появится шесть новых улиц, по четырем из них проложат маршруты общественного транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы “Мой район” в ТиНАО. По словам градоначальника, за последние 10 лет там обновлено уже множество парков, скверов и других важных для горожан объектов, построено немало новых объектов инфраструктуры. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.