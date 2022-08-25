Мнение: Мы ленивы и нелюбопытны (с)

Вот, кстати, не совсем очевидное, но яркое свидетельство того, что чем оказался чреват для РФ крах нормальных СМИ и всеобщее закукливание населения под лозунгом “моя хата с краю, ничего не знаю”. Их тысячи, таких свидетельств, я выбрал из “Базы” наугад первое попавшееся:

“Житель Москвы два месяца общался с мошенниками и лишился двух квартир вместе с машиной. Мужчина потерял почти 14 миллионов рублей и теперь боится признаться в этом родственникам.

Первый раз мошенники связались с Сергеем в конце июня. Схема была традиционной: сначала мужчине позвонили из «полиции» и предупредили, что его взломали. А после Сергею набрал некий специалист Центробанка, чтобы проконсультировать жертву.

Сначала ему посоветовали взять кредит на 500 тысяч под залог машины и отправить их в «ЦБ» на сохранение. Сергей так и поступил, однако в разговоре зачем-то проболтался о своей недвижимости. После получения первого транша мошенники продолжили давить на мужчину: его попросили взять ещё два огромных кредита. На этот раз — под залог двух квартир.

Первую квартиру Сергей отдал под залог в начале июля, после чего сразу же передал 7 млн 600 тысяч рублей курьеру, — чтобы всё выглядело серьёзно, мошенники даже придумали специальный пароль. Вторую квартиру мужчина заложил в августе и также передал деньги мошенникам через курьера, чтобы их отправили на «безопасный счёт». После этих сделок на руках у него остались лишь два фиктивных договора с «Банком России».

О мошенничестве Сергей догадался только после сообщения «простите», который ему отправил один из мошенников. Мужчина пошёл в полицию, сейчас он находится в состоянии шока — Сергей пока так и не рассказал о произошедшем своим родным. Потерпевший работает охранником в Шереметьево и вряд ли сможет быстро погасить кредит и вернуть своё жильё” (тг-канал БАЗА)

То есть, казалось бы – ну, просто идиот. В России все ржут над “нигерийскими письмами” – “кто ж на такое покупается?!” – но при этом старательно не замечают, что в России уже давно вырос и колосится слой идиотов еще похлеще, которые “ведутся” на совсем уж полный бред. Причем ведутся ГОД ЗА ГОДОМ, несмотря на то, что все эти схемы мошенничеств расписывают в красках… с каждом годом исчезающие, как шагреневая кожа, СМИ.

В чем тут дело? Дело простое – ЛЮДИ НЕ ЧИТАЮТ. В прямом смысле. Кто-то говорит “люди перестали читать газеты”, кто-то – “люди перестали читать художественные книги”, но реальность куда глобальнее – люди не читают вообще ничего. Вот еще занятное наблюдение из исследования, о котором рассказало РБК: “45% участников опроса затруднились назвать хотя бы одного зарубежного автора, произведение которого они могли бы прочитать своему ребенку”. Тут просто надо знать, о ком идет речь: речь идет о простых русских людях, наших современниках. И дело не в том, что они из некоего “патриотизма” не читают именно иностранных авторов; конечно, если бы их спросили про русских авторов, которых они бы порекомендовали прочитать своему ребенку, они б уверенно сказали “Пушкина!” – но это б ничего не значило: весь прикол в том, что и Пушкина они тоже не читали и не знают. Они не читают НИКАКИХ авторов. И ничем особо не интересуются.

В частности, именно поэтому они такие идиоты, и их постоянно разводят, как лохов.