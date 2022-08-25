Скандалы: Недвижимость возле Балаковской АЭС, недорого

Началась распродажа семейного актива саратовского экс-губернатора Павла Ипатова

Конкурсный управляющий банкротящегося ЗАО «ИНЭСС» объявил о продаже имущества — зданий, расположенных на стройплощадке БАЭС, а также машин и оборудования. Компания некогда считалась семейным активом бывшего губернатора Саратовской области Павла Ипатова. На аукцион выставлены семь лотов. Первые два — это недвижимость на стройлощадке Балаковской АЭС. Лот № 1 — нежилое здание (1 тыс.кв.м.) с воротами и кондиционерами. Стартовая цена — 20 млн рублей.

Лот № 2 — два нежилых здания (общая площадь около 3,4 тыс.кв.м), а также открытая площадка с подкрановыми путями (3,7 тыс. кв.м.) — (стройбаза №138). Сюда же входят подкрановые пути полукозлового крана и сам электрический козловой кран. Начальная цена лота также 20 млн рублей.

Напомним, на этой же площадке базируется и другая аффилированная семье экс-губернатора компания — ЗАО «Атомэлектромонтаж». Она также банкротится, а ее имущество, включая площадки около БАЭС распродается.

Цена на лот № 3 — 9 станков — стартует от 1 млн рублей. На лот № 4 — автомобильный автокран 2007 года выпуска — начинается с 1,9 млн рублей. Белая пассажирская ГАЗель — лот № 5 — торгуется за 274 тыс. рублей. Такая же, но на год старше и синяя — за 237 тыс. рублей. Автопогрузчик обойдется дороже — его начальная цена составляет 903 тыс. рублей. Шаг аукциона по всем лотам — 5%, заявки принимаются до 23 сентября.

Банкротится ЗАО с декабря 2020 года по иску межрайонной ИФНС России №2 по Саратовской области. Крупный подрядчик Балаковской АЭС, аффилированный семье экс-губернатора Павла Ипатова задолжал налоговикам 20,2 млн рублей.

Согласно инвентаризационным описям, обнародованным 19 апреля, у компании также в наличии большое количество компьютеров, сплит-систем, офисной техники и мебели и восемь станков. Перечень из 233 наименований оценивается в 44,6 млн рублей. Самые дорогие — два сервера общей стоимостью почти 600 тыс. рублей.

В разделе основные средства — три нежилых здания на территории БАЭС. Их оценивали в 27,3 млн рублей, автокран «Ивановец» и две пассажирские ГАЗели — в почти 7 мнн рублей, однако по итогам оценки их цена существенно упала. Площадка с подкрановыми путями (3,3 тыс. кв. м), крановые пути и сам кран оценены в 3,5 млн рублей. Суд отказал конкурсному управляющему в признании недействительными нескольких сделок ЗАО, касающихся продажи техники и автомашин.

Ранее один из экс-учредителей и руководителей ЗАО Виктор Кольжанов добился запрета на проведение собрания кредиторов до тех пор, пока не будет исполнено решение Балаковского районного суда о возврате выданного им компании займа в 68,3 млн рублей. Компания занимала их в 2016-2018-хх годах — г-н Кольжанов с 2004 по 2019 годы был бессменным директором ЗАО.

Саратовский областной суд передал дело в арбитраж и теперь вопрос о долге в 89 млн рублей рассматривается в рамках банкротного процесса. Правда, в апреле против этого возражала ФНС: по ее данным, г-н Кольжанов подал кассационную жалобу и спор не может быть рассмотрен по существу на заседании. С тех пор этот вопрос в арбитраже поднимался дважды, но рассмотрение каждый раз откладывалось. Очередное заседание намечено на 30 августа.

Реестр кредиторов также до сих пытались пополнить: АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», ООО «Балаковская АЭС-Авто», ООО ЧОО «Русич», ООО «Техатомстрой», ООО «Электроинжиниринг», АО «Атомэнергопроект», АО «Ситиматик», СРО «Совет проектировщиков». Однако размер их претензий не идет ни в какое сравнение с требованием Виктора Кольжанова.

Справка «БВ». ЗАО «ИНЭСС» зарегистрировано в данной форме собственности в августе 1998 года. Это известная балаковская строительная фирма, появившаяся после реорганизации балаковского наладочного участка треста «Гидроэлекромонтаж». ЗАО занимается промышленным строительством, в том числе объектов атомной энергетики, проектированием зданий, изготовлением, диагностикой, монтажом и ремонтом электрооборудования, изготовлением металлоконструкций и ЖБИ. Базируется компания на площадке Балаковской АЭС, своего постоянного заказчика. В 2021 году выручка ЗАО составила 19,6 млн рублей, убыток — 27,7 млн рублей.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”