Мужу следует запретить! – Личное мнение

После 25 лет брака жена Сильвестра Сталоне Дженнифер Флавин подала на развод.



Фото: Соцсети

Причина развода — бабки.

Приведу выдержку из заявления Дженнифер:

По полученной информации, муж участвовал в преднамеренной растрате семейного имущества, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие. Мужу следует запретить продажу, передачу, уступку, обременение или растрату любых активов во время рассмотрения дела.



Также Флавин потребовала от суда разделить всё совместно нажитое за годы брака имущество.

Вот же умничка! Мужу следует запретить, ещё и по суду! Аплодирую стоя!

Состояние Сильвестра Сталоне оценивается в 400 миллионов долларов. Он, как показалось Дженнифер, начал там что-то тратить. А она ему: «А вот фиг тебе! Совсем очумел, что ли, пердун дементный?»

Сильвестру — 76 лет, Флавин — 54. Начали встречаться лет 35 назад, четверть века женаты, воспитали троих дочерей.



Фото: Соцсети

Ни десятилетия совместной жизни, ни дети, ни общая, наверняка очень богатая история не помешали Дженнифер подать на развод, когда муж заступил за черту, за которую заступать было нельзя.

Для Флавин это — бабки.

Это её граница. Я хвалю Дженнифер уже за то, что граница у неё, в принципе, есть.

Сколько вижу вокруг женщин, которым мужики ссут на головы.

Наша баба не то что не подаст на развод, если мужик начнёт тратить бабки, а ещё и возьмёт на себя кредит, чтобы ему было, что тратить.

Сколько таких баб по всей России раскидано?

Он её овцой обзывает, она ему ужин готовит. Он с тёлками в ночи переписывается, она ревёт в подушку, но делает вид, что ни о чём не догадывается.

Поймает на измене — простит. Словит оплеуху — проглотит. Получит на день рожденья говно-подарок — сделает вид, что рада. Возьмёт кредит. Возьмёт в рот. И рот же и захлопнет.

У неё не то, что все границы мужиком попраны. Их тупо нет.

Их так давно уже нет, что бедная «счастливая жена и мама двоих прекрасных деток» и не помнит, где она начинается, где заканчивается, и как с ней поступать категорически нельзя никому.

И в этом — её принципиальное отличие от жены Сталоне, которая точно знает: мужу нельзя тратить бабки. Она их считает своими.

Молодец тётка! К тому же, зачем ей сейчас такой старый муж, который ещё и в активы полез? Так не пойдёт.

А у вас есть границы, за которые категорически нельзя заступать никому? Расскажите о них.

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