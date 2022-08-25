 

Премьер Саксонии – украинский конфликт нужно «заморозить» путём переговоров

25.08.2022, 22:24, Разное
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Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер потребовал от Европейского союза «масштабной дипломатической инициативы» для «заморозки» конфликта на Украине, пишет ZDF. Он также выразил негодование по поводу того, что тех, кто выступает за переговоры c Москвой, в Германии тут же обвиняют в наивности и клеймят «понимающими Путина». Происходит «сужение до одной точки зрения с одной линией аргументации», констатирует немецкий политик.

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал «заморозить» конфликт на Украине, пишет ZDF. «Я глубоко убеждён в том, что нам необходимы переговоры, чтобы закончить эти боевые действия», — заявил он на политическом ток-шоу Маркуса Ланца. И его тревожит то, что в общественной дискуссии такая позиция представлена «очень слабо». По мнению Кречмера, в стране происходит «сужение до одной точки зрения с одной линией аргументации».

«Мы слишком активно участвуем в происходящем, предоставляя оружие и деньги, — пояснил премьер. — А таких людей, как я, которые призывают к заморозке и переговорам, выставляют наивными и понимающими Путина». «Мы должны добиться того, чтобы эти горячие боевые действия превратились в замороженный конфликт», — потребовал Кречмер.

И для этого необходима «масштабная дипломатическая инициатива» со стороны всего Европейского союза. Также нужно заручиться поддержкой США и, возможно, Китая, а также Турции. «Дипломатический опыт показывает, что необходимо обзавестись союзниками… в том числе и другими странами… которые поддерживают скорее российскую сторону… но которые также страдают от экономических перекосов и поэтому не заинтересованы в том, чтобы всё продолжалось», — пояснил премьер, добавив, однако, что переговоры с Москвой не означают, что Украине придётся согласиться на максимальные требования Кремля и отказаться от своих территорий.


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