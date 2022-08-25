Мнение: Как Россию отключили от мобильных игр

Был на этих выходных в Перми, по приглашению Антона Волкова, на его знаменитой Точке Сборки. Всего приехало больше 100 человек, а из тех, на кого я регулярно ссылаюсь в блоге, были Виктор Мараховский и Алексей Антонов.

Приятно было увидеть и интересных людей (многих видел в первый раз), и реку Чусовую. Мой прадед, военный врач, токсиколог, был как раз родом из этих мест.

Про мероприятие выйдет видео на канале у Антона, и я на него ещё сошлюсь, а сегодня я о другом, о моей личной боли с импортозамещением.

Из Петербурга в Пермь есть прямые рейсы, так что самолёт летит всего два часа, однако вы же знаете аэропорты — там постоянно надо ждать и стоять в очередях. Чтобы скрасить себе время в поездке, я решил скачать очередную игру от Hosted Games/Choice of Games. Краткая суть: это отличные текстовые РПГ, в которых вы проживаете историю персонажа, управляя его действиями. Игровой процесс выглядит примерно так:



(При щелчке откроется большой скриншот. Если захотите перевести на русский, нажмите правой кнопкой и выберите «перевести картинку»).

Так вот, я решил скачать себе очередную игру и обнаружил, что Гугл Плей забанил русские кошельки. Бесплатные игры он скачивать разрешает, это пожалуйста, но принимать от русских деньги отказывается наотрез. А так как у Хостед Геймз игры платные, за исключением неудачных выпусков или демонстрационных фрагментов, идею пройти «Бесконечные сабли» пришлось забыть.

Тогда я вспомнил, что у нас идёт импортозамещение, и что наши программисты уже открыли целых три альтернативных магазина — РуСтор, РуМаркет и НашСтор. Делали их известные и крупные компании при поддержке властей, а пользователи массово пользуются магазинами для закачки забаненных на Западе банковских приложений. Внешне все три магазина выглядят очень неплохо — дизайнеры подошли к делу с талантом и дотошностью. Также у меня была и четвёртая альтернатива Гугл Плею — АппГаллери от китайского Хуавей.

Раньше искать новые игры под андроид было просто, и даже сделанный больными людьми интерфейс Гугл Плея сильно не мешал. Достаточно было выбрать «Топ платных», и система давала вполне достаточный выбор нормальных мобильных игр.

Конечно, разная ерунда встречается и среди платных игр. К примеру, условный Майнкрафт, который был разработан для больших компьютеров, а не для крошечных экранов смартфонов. Ну, серьёзно, у меня дома монитор 43 дюйма, чтобы во время игры можно было играть, а не щуриться сквозь лупу, пытаясь разобрать происходящее на экране. Играть в Майнкрафт на мобильнике — очень уж грустный компромисс. Выбор школьников, у которых доступа к нормальному компьютеру нет. А вот, например, в текстовые новеллы удобнее играть именно на смартфоне — развалившись в удобной позе на диване или, может быть, в кресле самолёта. Также смартфоны хороши для головоломок и некоторых других типов игр.

При всём при этом, повторюсь, игры надо искать именно среди платных. Среди платных игр есть, может быть, 5% хороших, 25% нормальных и 70% шлака. Перебрал 20-30 названий, и что-нибудь подходящее нашёл.

Среди бесплатных игр соотношение иное, шлак составляет почти 100%. В лучшем случае бесплатная игра отвлекает игрока назойливой рекламой. Если рекламы нет, ещё хуже: значит игра намеренно изувечена системой доната до такой степени, что играть в неё минимально разбирающийся игрок уже будет — по той же причине, по которой он не будет пить настойку боярышника или стекломой, когда захочет поднять себе настроение после рабочего дня.

Итак, хоть интерфейс Гугл Плея и ужасен, но там есть самая главная кнопка: «показать платные игры». Поэтому я, ничтоже сумняшеся, полез в наши отечественные магазины, чтобы повторить там тот же приём. Представьте же моё изумление, когда я обнаружил, что платных игр в российских импортозамещённых магазинах… нет вовсе! Я вот сейчас напечатал это предложение и сам себе не поверил. Снова открыл маркеты на смартфоне, снова поводил пальцем по экрану. Всё точно — платных игр там нет. Есть только разная бесплатная дрянь, в которую я стал бы играть разве что в минуты полного отчаяния — застряв на пару дней в лифте, например. Ни российские маркеты, ни китайская АппГаллери как будто вообще не знакомы с концепцией честной торговли, когда покупатель перечисляет 500 рублей, а продавец отдаёт ему нормальную игру. Реклама там есть, донат — тоже есть. Ничего похожего на честные ценники — нет.

Это серьёзная наша проблема, куда как более серьёзная, чем кажется на первый взгляд. В России идёт деградация огромной индустрии развлечений — индустрии, которая уже сейчас больше и важнее, чем спорт, музыка и кино вместе взятые. При этом если для настольных компьютеров есть ещё кое-как работающий Стим, есть пиратки, есть другие способы получить качественный продукт, то перед пользователями смартфонов открывается персональный ад.

Представьте, что подряды на школьное питание отдали МакДональдсу, и он кормит школьников своими гамбургерами с газировкой. Поднимется крик, родители выйдут на митинги… А ведь это всего лишь желудки — гастрит можно вылечить, жирное тельце можно привести в форму физическими нагрузками. Последствия от потребления токсичной культурной жвачки могут быть гораздо более тяжёлыми.

Китайцы молодцы — они двигаются в нужном направлении, запрещают в играх донат и ЛГБТ-БЛМ (ссылка). Не знаю, почему у них такой мрак в АппГаллери, но, может быть, строгие правила применяют только к самому Китаю. Полагаю, нам надо брать с китайцев пример. Запрет рекламы в играх и запрет доната, — две очень простые меры, — быстро оздоровили бы ситуацию. Для зарубежных пользователей, для американцев и европейцев, донат можно оставить, тут я не против. Однако конкретно внутри России донат, конечно же, должен быть запрещён.

Главная проблема в том, что наше общество пока что вообще не понимает, что с играми что-то не так. За рубежом с этим гораздо лучше — к примеру, в Британии игроки даже подали в суд на Сони, так как та выдаивает их досуха своей системой доната (ссылка). Конечно, они сами виноваты, так как купили Плейстейшн вместо того, чтобы играть на нормальном компьютере, но британцы, по крайней мере, думают в правильном направлении.

В России всё гораздо хуже. Вот, к примеру, типичная статья на Ленте от журналиста, который явно не играет в игры и не понимает их (ссылка). Статья большая, с обзором рынков и новостей, с цифрами и рассуждениями (весьма поверхностными). А итоговый вывод, как у архетипичной учительницы начальной школы из анекдотов: «видеоигры — определенно не самое важное в жизни».

Да, действительно, если смотреть с философской точки зрения, то всё в нашей жизни — тлен, бытие тщетно, а мы с вами — бессмысленные искорки, про которые через жалкие 100-200 лет уже никто и не вспомнит. Однако даже философам и монахам всё же нужна твёрдая материальная база, чтобы они могли тратить время на молитвы и чтение книг. Поэтому спокойно смотреть, как самая важная часть российской индустрии развлечений начинает гнить заживо, было бы глупо: даже со стороны тех, кто любым играм предпочитает пиво и телевизор.