 

Найден способ повысить качество крупных деталей самолетов и машин

25.08.2022, 22:10, Разное
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Специалисты нашли способ, который поможет производить крупные детали для устройств, самолетов и установок еще более качественными и долговечными. Российские ученые проводили исследования в рамках Программы стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Новый метод производства деталей уже в скором будущем позволит изготавливать композитные оболочки исключительно из отечественного сырья. Материалы будут учитывать нелинейное поведение агрегатов и узлов в процессе эксплуатации. Также это даст возможность отказаться от использования зарубежного программного обеспечения.

Оболочки представляют собой прочные намотки армирующего слоя, которые будут покрывать заготовки, имеющие те же параметры, что и готовые детали. Преимущество разработки в том, что она повысит срок эксплуатации изделий, даст возможность использовать их в экстремальных условиях повышенной температуры и механического воздействия.


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