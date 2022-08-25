 

Кровати нестандартных моделей теперь заказать проще

25.08.2022, 22:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вместе с тем, меняются и покупательские тренды. Например, все больше клиентов мебельных гипермаркетов интересуются заказом нестандартной мебели – с габаритами или конструкцией, не представленной в каталогах фабрик. Особенно это заметно в категории мебели для спальни и кроватей.

Когда нужен “не стандарт”

Таблица стандартных размеров мебели содержит несколько популярных позиций, которые отличаются шириной спального основания, реже – длиной. Однако стандартные размеры в некоторых ситуациях могут не подойти.

Например, если у клиента необычная планировка спальни, в комнате нет достаточно свободного места, чтобы установить стандартную кровать. Еще чаще нестандартные кровати заказывают под нестандартные матрасы или учитывая индивидуальные требования к спальному месту.

Уделяя все больше внимания комфортному сну, россияне придирчивее выбирают мебель. И для ряда покупателей стандартные размеры – это слишком мало или слишком тривиально. Например, для тех, кто привык спать на матрасе более 200 сантиметров шириной.

Условия заказа нестандартных моделей

К счастью, фабрики давно следят за потребительскими трендами. Сейчас через крупные гипермаркеты можно без проблем и лишних вопросов заказать кровати практически любых размеров по длине и ширине. За изготовление мебели необычных форм или с необычными конструктивными решениями берутся далеко не все фабрики.

Как отмечают представители интернет-магазина спальных товаров Matras.ru, сроки изготовления нестандартных кроватей при этом снижаются до фактического минимума – вплоть до 1 рабочего дня в случае с некоторыми фабриками и столичным рынком. В среднем же нестандартные кровати изготавливают в срок от нескольких дней до двух недель.

Как заказать кровать необычных размеров

Если вы предпочитаете дистанционные покупки, то все сводится буквально к нескольким простым действиям. Достаточно связаться с менеджерами магазина и выслать им эскиз или индивидуальные габариты будущей мебели, предварительно определив, какая модель ляжет в основу заказа. У уже упомянутого Matras.ru для приема заказов на нестандартные кровати и матрасы есть отдельный раздел на сайте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12.20 / Политика: США подбивают жителей Курил на продажу родины

23.09.21 / Держать не больше года: как правильно хранить консервацию в квартире

12.08.21 / Ливийские гастроли ЧВК Вагнера: что хранится в планшете наемника

04.01.22 / Политолог Войко о переговорах Зеленского и Байдена: Предметного наполнения здесь нет

07.09.21 / Скандалы: «Александр Минфин»

21.06.21 / Послание от принца Чарльза и новый портрет: как в сети отметили день рождения принца Уильяма

10.12.21 / Оно никогда не впитается: дерматолог объяснила, как пользоваться маслами для сухой кожи

09.06.22 / Мнение: Делимханов проговорился?

12.02.22 / Мнение: Воронья слободка

08.07.22 / Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании в области биобезопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика