Кровати нестандартных моделей теперь заказать проще

Вместе с тем, меняются и покупательские тренды. Например, все больше клиентов мебельных гипермаркетов интересуются заказом нестандартной мебели – с габаритами или конструкцией, не представленной в каталогах фабрик. Особенно это заметно в категории мебели для спальни и кроватей.

Когда нужен “не стандарт”

Таблица стандартных размеров мебели содержит несколько популярных позиций, которые отличаются шириной спального основания, реже – длиной. Однако стандартные размеры в некоторых ситуациях могут не подойти.

Например, если у клиента необычная планировка спальни, в комнате нет достаточно свободного места, чтобы установить стандартную кровать. Еще чаще нестандартные кровати заказывают под нестандартные матрасы или учитывая индивидуальные требования к спальному месту.

Уделяя все больше внимания комфортному сну, россияне придирчивее выбирают мебель. И для ряда покупателей стандартные размеры – это слишком мало или слишком тривиально. Например, для тех, кто привык спать на матрасе более 200 сантиметров шириной.

Условия заказа нестандартных моделей

К счастью, фабрики давно следят за потребительскими трендами. Сейчас через крупные гипермаркеты можно без проблем и лишних вопросов заказать кровати практически любых размеров по длине и ширине. За изготовление мебели необычных форм или с необычными конструктивными решениями берутся далеко не все фабрики.

Как отмечают представители интернет-магазина спальных товаров Matras.ru, сроки изготовления нестандартных кроватей при этом снижаются до фактического минимума – вплоть до 1 рабочего дня в случае с некоторыми фабриками и столичным рынком. В среднем же нестандартные кровати изготавливают в срок от нескольких дней до двух недель.

Как заказать кровать необычных размеров

Если вы предпочитаете дистанционные покупки, то все сводится буквально к нескольким простым действиям. Достаточно связаться с менеджерами магазина и выслать им эскиз или индивидуальные габариты будущей мебели, предварительно определив, какая модель ляжет в основу заказа. У уже упомянутого Matras.ru для приема заказов на нестандартные кровати и матрасы есть отдельный раздел на сайте.