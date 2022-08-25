Mixie Cut – самая крутая трендовая прическа на осень-зиму 2022: почему она прекрасно смотрится на женщинах всех возрастов

Если вы мечтаете о модной короткой стрижке, не требующей частых походов в салон, то микси – идеальный выбор. Новый тренд завоевывает популярность во всем мире, а количество его поклонников растет с каждым днем. Эффектный образ, вернувшийся из 70-х годов, прекрасно подходит для тех женщин, которые жаждут экспериментов.

Прическа – вызов

По словам модных стилистов, микси будет актуальна осенью и зимой 2022 года. Ретрострижку, которая позволит каждой женщине любого возраста примерить на себя бунтарский образ, уже выбрали Деми Ловато, Майли Сайрус и другие звезды. Парикмахер из Атланты Джулия Зигферт считает, что эта прическа позволит дамам подчеркнуть свою индивидуальность и красоту.

Короткая длина и взлохмаченные волосы – главная изюминка нового тренда, который был популярен в далекие 70-е.

Смесь двух стрижек

Микси – это нечто среднее между пикси, для которой характерны укороченные виски и затылок, и стрижкой кефаль (маллет), когда пряди на макушке остаются длиннее и гуще за счет неравномерного среза волос.

«Это стиль ретро. Такая стрижка придает особый шарм, а женщины, выбирающие микси, легко превращаются в бунтарок. Хочу предупредить, что права на ошибку у вашего парикмахера не будет, поскольку волосы он подстрижет очень-очень коротко, поэтому тщательно подходите к выбору профессионала», – говорит звездный стилист Сара Каннингем.

Консультация перед стрижкой

Джулия Зигферт добавляет, что микси идеальна для милых дам, у которых высокие скулы и точеный подбородок. Однако не стоит расстраиваться обладательницам пухлых щечек, ведь хороший стилист создаст идеальную стрижку, подходящую именно для вашего типа лица.

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«Запишитесь заранее на консультацию к профессионалу, чтобы он смог подобрать именно то, что нужно вам. Он оценит состояние ваших волос, их тип, и в зависимости от этого подберет подходящую стрижку для вашей формы лица. Микси подходит обладательницам как прямых, так и волнистых волос», – говорит она.

Зигферт рассказывает, что заранее узнает от клиентки, каким она видит свой образ. «Я спрашиваю о челке, о длине волос на макушке и затылке. Все это обговаривается заранее, чтобы не было недомолвок между нами», – признается парикмахер.

Неприхотлива в уходе

Приятный бонус для обладательниц микси – эту стрижку не нужно тщательно укладывать: достаточно поиграть с текстурой, чтобы придать «лохматость» коротким прядям. Достаточно провести по волосам воском с эффектом блеска, чтобы получить глянцевый финиш.

Это очень простая в уходе стрижка в духе 70-х, соответствующая свободной атмосфере тех годов. Можно вытягивать челку утюжком или придавать кудрям эффект влажных волос, а можно не делать вообще ничего!

Микси, открывающая лицо и шею, – прическа для бунтарки, поэтому не стоит заливать прядки лаком для волос: чем небрежнее выглядят ваши локоны, тем лучше.

А чтобы сохранить первоначальный образ, необходимо подстригать кончики в салоне каждые 5-8 недель.

Микси – прекрасный вариант для тех, кто ранее не находил в себе смелости сделать нечто дерзкое со своими волосами. Несмотря на внешнюю небрежность, прическа выглядит очень элегантно.