 

Учебному центру по управлению БПЛА в ДНР передали 86 беспилотников

25.08.2022, 21:48, Новости дня
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили учебный центр по управлению БПЛА имени Владимира Жоги и передали 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта.

«Мы большое внимание в республике уделяем современным методам ведения борьбы, в частности, использованию БПЛА. Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко передали учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта», – написал Пушилин в Telegram-канале, поблагодарив жителей РФ за помощь.

Он отметил, что россияне помогают бойцам ДНР на передовой выполнять свою тяжелую работу эффективнее.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» перспективными образцами вооружения и военной техники. В частности, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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