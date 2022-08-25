В мире: Украина напала на папу Римского

Киев сделал очередную внешнеполитическую ошибку – и вновь по вине собственных дипломатов. Украинский посол предъявил претензии человеку, который, согласно догматам Католической церкви, непогрешим – папе Римскому. Какое отношение это имеет к РФ и почему скандал подпортит украинскую репутацию в том числе и среди поляков?

Украинские дипломаты продолжают традиции посла в Германии Андрея Мельника – выступают с крайне хамскими заявлениями в странах пребывания. И если на слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, на Западе не обратили особого внимания, то слова представителя Киева в Ватикане уже вызвали скандал.

Послу Андрею Юрашу категорически не понравилось, что папа Римский Франциск посмел в своем выступлении на площади Святого Петра в Риме упомянуть Дарью Дугину, убитую украинскими террористами. Причем упомянуть ее достойно, по-человечески.

«Я думаю о девочке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну. Невиновные», – сообщил понтифик.

И это, по мнению пана Юраша, было неприемлемым. «Сегодняшнее выступление папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как сакральная жертва и теперь поднята на щит войны», – изрек посол в Twitter.

Казалось бы, обычное поведение современного украинского посла на Западе. Абсолютно в рамках той линии поведения, которую им установили в Киеве – то есть учить европейцев «правильной» политике в отношении РФ и публично хамить тем, кто это мнение не разделяет (и неважно будь то общественный деятель, депутат или глава государства).

«Украинские дипломаты получили указание действовать жестко, вопреки протоколу и политесу. Посол в Ватикане следует той же логике. И учитывая, что Зеленский дважды за время конфликта массово менял послов (по нескольку человек за раз), проводивших недостаточно жесткую линию, у посла в Ватикане выбор небольшой – он должен либо жестко (на грани хамства) давить, либо его заменят», – поясняет газете ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.

Тем не менее Ватикан отреагировал быстро и показательно. Через СМИ курия слила информацию о том, что папа крайне недоволен хамством посла. В отличие от европейских лидеров, он терпеть не стал.

Отчасти реакция, конечно, объясняется статусом понтифика. «Положение и статус папы отличается от премьера светского государства. Он – вселенский глава Церкви, наместник Бога. К тому же существует догмат о непогрешимости папы. И с этой точки зрения давление на Ватикан воспринимается там гораздо более жестко», – поясняет Олег Барабанов. Однако главная причина все-таки в том, что Ватикан видит нынешнее хамство посла не как единичный случай, а как часть системного давления со стороны Киева.

С момента начала конфликта Украина оказывала давление на Ватикан, чтобы папа солидаризировался с украинской точкой зрения на конфликт и осудил Россию. «Папа – это непререкаемый авторитет в католическом мире, и Польша (с Западной Украиной) остаются католическими территориями. Они слушают папу. Одно дело, если папа встанет с Зеленским, как Джонсон, и начнет обвинять Россию в грехах, а другое – когда наивно и утопично, но все-таки призывает к выходу из конфликта», – продолжает Олег Барабанов.

Между тем позиция папы и позиция Ватикана в целом состояла главным образом в поиске путей к примирению. Речи понтифика всегда были очень выдержанными. В отличие от европейских политиков, он не брызжет ненавистью или русофобией. Папа всегда умерен, всегда призывает к миру и подчеркивает, что молился как за Украину, так и за Россию.

Более того, папа Франциск планировал перейти от молитв к переговорам. «Папа надеется совершить свой визит в Москву – пастырский или, в крайнем случае, дипломатический – и только после этого поехать в Киев. Отчасти для баланса, отчасти для того, чтобы услышать российские предложения, дабы затем создать поле для переговоров с украинским руководством», – поясняет Олег Барабанов.

И такая позиция Ватикана Украину и украинствующих активистов раздражает. По мнению «главы украинской архиепархии» в Филадельфии Бориса Глуздяка, папа обязан отправиться в Киев, в Бучу, в места, которые отражают важнейшую реальность». При этом он посоветовал папе Франциску «прямо сейчас, как можно быстрее, быть с жертвой и осторожно относиться к перспективе быть увиденным, ассоциированным или замеченным в братании с мучителем».

Вопрос в том, услышит ли Киев сигнал, который был послан ему из Ватикана? Ведь если украинские власти продолжат хамить папе Римскому и указывать ему куда лететь и что посещать, то это для них может быть чревато.

Да, выражаясь словами Иосифа Сталина, у понтифика дивизий нет – зато есть безусловный авторитет. Самый, пожалуй, высокий среди всех нынешних европейских политиков в католическом мире. В том числе и в Польше.

«Вообще папа, как глава Церкви, является для поляков авторитетом, но в основном поляки вспоминают, конечно, времена Иоанна Павла II. Нынешний папа очень либерален, и в нынешней Польше это работает скорее не в пользу его авторитета. К тому же влиятельные польские служители, которых во времена Войтылы стало очень много в римской курии, постепенно заменяются. Польское лобби в Ватикане теряет влияние, и в Варшаве к этому относятся не очень приветливо, – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Тем не менее в Польше, разумеется, никогда не станут критиковать папу, тем более из-за слов украинского посла. В данном случае логику на всех уровнях – от обывательского до политической элиты – можно описать словами: вы не католики и не вам критиковать папу».

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