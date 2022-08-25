 

Следовавший из России танкер столкнулся в проливе Дарданеллы

25.08.2022, 21:48, Новости дня
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Танкер, следующий из РФ в Грецию, столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила служба береговой охраны Турции.

«Наш буксир Turkeli и катер Kegm-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера Karakaz следовавшего из РФ в Грецию, и катера с двумя людьми внутри», – приводит РИА «Новости» сообщение службы.

О возможных повреждениях судна и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее грузовое судно и танкер столкнулись у берегов Нидерландов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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