Мнение: Клеветнические измышления про фейки

Теперь Ройзмана, бывшего депутата ГосДумы и бывшего мэра Екатеринбурга, притянули по свежеиспеченной статье за “фейки о российской армии”. Если его в итоге еще и перевезут, чтобы “судить”, в Москву – будет почти в точности повторение кейса 2020 года с Хабаровском и Фургалом (Фургала, кстати, до сих пор – уже третий год пошел – держат в московской тюрьме без суда – ждут, видимо, чего-то, возможно, Ройзмана, чтобы судить уже обоих сразу).

Я же вдруг подумал, что ситуация с этой “статьей о фейках” какая-то странная у нас в стране. Как пел еще Высоцкий

Много неясного в странной стране…

Насколько я понимаю, в РФ уголовные сроки “за фейки” предусмотрены в двух случаях: если “фейки”

а) об армии

б) об истории (пресловутая “фальсификация истории”, причем – исключительно истории ВОВ, то есть, по сути – опять же об армии)

Вопрос: а почему исключительно армии такая честь и спецзащита? А как же Путин? товарищи Мишустян, Лавров, предводитель всех российских альтернативно ориентированных г-н Володин? Про них что – можно распространять фейки?! А про КГБ/МГБ/ФСБ? А про – страшно сказать – саму ГОСУДАРСТВЕННУЮ Думу?? Про мэра Собянина и его мэрию – всё можно, что ли?

Нелепо как-то получается. Вот в совке всё было понятно прописано. Слова “фейки” тогда не знали, вместо них был исконно-посконный термин – “клеветнические измышления” (по-моему, звучит куда круче, кстати. ВНУШАИТ!) Вот знаменитая ст. 70 из УК РСФСР 1960 года:

Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда

Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания –

наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Те же действия, совершенные с использованием денежных средств или иных материальных ценностей, полученных от иностранных организаций или лиц, действующих в интересах этих организаций, либо лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, а равно совершенные в военное время, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Как видим, тут просто “два в одном” – сразу тебе и фейки, и “иноагенты”. В одном флаконе! Благодать. Заодно видим, что нынешние гопники, как и во всех прочих вопросах, ничего своего придумать не могут, только копируют отцов – настоящих вурдалаков, но копируют как-то половинчато, косо и криво. Надо как в совке – НИЧЕГО нельзя! Или восторженно, или никак. Про ЛЮБОГО начальника. Но ничего, постепенно к этому придут.

Правда, я вот просматривал статью 70 в УК РСФСР, и взгляд случайно упал на следующую статью того же УК, 71-ю. А там – мать честная… УГОЛОВЩИНА:

Статья 71. Пропаганда войны

Пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Нет, за чтение Уголовных Кодексов прежних времен тоже должен быть срок.