Скандалы: Рейтинг глав регионов

Соколов и Зайцев усилили коммуникации через СМИ и соцсети, Бусаргин топчется на месте, Малков откатил назад

«ПУЛ Telegram» и агентство «The World Inform» составили очередной рейтинг глав регионов. В его основе — анализ KPI российских глав регионов в информационном пространстве. Без учета сообщений пресс-служб. Саратовский врио Роман Бусаргин за месяц никак не улучшил или не ухудшил свое присутствие в СМИ или соцсетях. Лидерами августовского рейтинга продолжают оставаться глава Чечни Рамзан Кадыров (1-е место, KPI 76,4%) и столичный градоначальник Сергей Собянин (72,9%).

По сравнению с июлем улучшил свои позиции глава Татарстана Рустам Минниханов — 61,2% (+2%), четвертое место после питерского мэра Александра Беглова.

Нижегородец Глеб Никитин также подрос на 2,2% — у него 53,2% и седьмое место.

Радий Хабиров из Башкирии как и в июле — на 12-м месте, к своему KPI в 47,7% он ничего не прибавил.

А вот самарец Дмитрий Азаров в августе чуть хуже справляется с присутствием в информационном пространстве — у него минус 0,8%. В итоге — 14-е место, 46,2%.

В преддверии выборов качественное присутствие в соцсетях, СМИ и общение с населением важны для врио губернаторов. Так, саратовцы Роман Бусаргин и Павел Малков расположились на 29- и 30-м местах соответственно. Причем, если саратовский врио демонстрирует стабильность, ничего не изменив в своей информационной повестке — KPI , как и в июле — 36%, то рязанский врио немного откатил назад. У г-на Малкова минус 0,5% и KPI в 33,5%. А вот кировский врио Александр Соколов за месяц нарастил информационные мускулы на 0,6% — у него 21,6% и 57-е место. Аналогично — у врио из Марий Эл Юрия Зайцева: он добавил себе 0,4%, обеспечив 74-е место и 13,8%.

Оренбуржец Денис Паслер, наоборот, прибавил 0,6% — но у него 35-е место (29,5%). Ступенькой ниже — глава Удмуртии Александр Бречалов. У него 29,3%: за август — плюс 0,3%.

Пермский губернатор Дмитрий Махонин также стабилен — за август он не потерял и не нарастил баллы — 28,3% и 38-е место. Как и пензенец Олег Мельниченко: у него 24% и 49-е место. Стабилен и глава Чувашии Олег Николаев — 49-е место и 23,4%. Как и июле, на 64- месте глава Мордовии Артем Здунов (19%).

На 40-м месте ульяновец Алексей Русских. За месяц он потерял 0,3% — его KPI составил 27,9%.

Справка «БВ». Рейтинг — совместный проект «ПУЛ Telegram» и информационно-рейтингового агентство «The World Inform». Аналитики составляют его на основе данных мониторинга, ежемесячным итогом для каждого губернатора и мэра становится коэффициент результативности из среднего значения, куда входят соотношение негативных и позитивных постов и комментариев, активность ведения страниц в соцсетях и мессенджерах, индекс цитирования в СМИ, региональных сообществах и каналах, взаимодействие с населением, прочее. Оценка и итоги проводятся независимыми экспертами, без участия региональных правительств.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”