 

Мнение: Путин увеличил численность ВС РФ

25.08.2022, 21:25, Разное
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Путин своим указом увеличил численность ВС РФ.
Раньше было 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
Сейчас будет 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Шаг в правильном направлении. Новые военно-политические реалии требуют увеличения армии. И предположу, что это не последнее увеличение численности армии в ближайшие годы.

Источник: Colonel Cassad


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