Мнение: Путин увеличил численность ВС РФ

Путин своим указом увеличил численность ВС РФ.

Раньше было 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Сейчас будет 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Шаг в правильном направлении. Новые военно-политические реалии требуют увеличения армии. И предположу, что это не последнее увеличение численности армии в ближайшие годы.

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