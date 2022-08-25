Мнение: Путин увеличил численность ВС РФ
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Путин своим указом увеличил численность ВС РФ.
Раньше было 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
Сейчас будет 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.
Шаг в правильном направлении. Новые военно-политические реалии требуют увеличения армии. И предположу, что это не последнее увеличение численности армии в ближайшие годы.
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Источник: Colonel Cassad
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