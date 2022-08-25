Использование кассетных боеприпасов в ходе войны в Украине «бесчеловечно»

Использование кассетных боеприпасов в ходе войны в Украине – вопиющее пренебрежение к человеческой жизни и гуманитарным принципам. Российские войска сотни раз использовали это опасное оружие с момента вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом говорится в новом докладе, подготовленном Коалицией по кассетным боеприпасам.

Кассетные боеприпасы при взрыве распадаются на множество снарядов меньшего калибра, которые покрывают огромную территорию. Многие из этих мини-бомб сразу не взрываются, превращаясь в своеобразные наземные мины, которые могут убивать или калечить людей уже после завершения боевых действий.

– Широкое использование Россией в Украине кассетных боеприпасов, запрещенных на международном уровне, демонстрирует вопиющее пренебрежение к человеческой жизни, гуманитарным принципам и правовым нормам, – заявила участник Коалиции Мэри Верхам из организации Human Rights Watch. Она отметила, что применение Россией кассетных боеприпасов после ее вторжения в Украину 24 февраля привело к сотням жертв среди гражданского населения, а также повреждению домов, больниц и школ.

В Коалиции призвали все международное сообщество осудить использование кассетных боеприпасов в Украине и активизировать меры по разминированию территорий в этой стране.

– На данный момент в этом году были задокументированы, зарегистрированы или предположительно имели место сотни обстрелов кассетными боеприпасами российскими войсками в Украине. Украинские силы, похоже, также несколько раз применяли это оружие в ходе конфликта, – говорится в заявлении Коалиции.

Ни Россия, ни Украина не присоединились к Конвенции по кассетным боеприпасам, которая была одобрена 30 мая 2008 года на дипломатической конференции в Дублине. Генеральный секретарь ООН взял на себя функции ее депозитария. На сегодняшний день документ ратифицировали 110 стран.

В соответствии с положениями Конвенции, государствам-участникам предоставляется восемь лет для уничтожения запасов этого вида оружия. Важными элементами этого договора являются положения об оказании помощи жертвам, пострадавшим от действия кассетных боеприпасов, об очистке от кассетных боеприпасов территорий, на которых применялось это оружие.

Идея создания новой конвенции возникла после того, как кассетные боеприпасы были впервые использованы при нападении на британский порт Гримсби в ходе Второй мировой войны. Три четверти бомб не взорвались, и их впоследствии пришлось уничтожать. Неразорвавшиеся боеприпасы находили на дорогах, на крышах домов и на деревьях. Тогда три четверти из всех пострадавших получили увечья не во время нападения, а гораздо позже. Дети приносили эти заряды домой, принимая их за игрушки. Сегодня кассетными боеприпасами «заражены» территории многих постконфликтных государств.