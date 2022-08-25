Россияне подали на французский банк в суд за дискриминацию

Французские власти предписали банкам следить за движением средств российских олигархов, но в итоге пострадали простые русские и даже люди, которые в РФ только родились, но давно имеют французское гражданство. Их счета блокировались и закрывались, им отказывали в кредитах. Теперь пострадавшие подали в суд за дискриминацию в их адрес, пишет Le Figaro.



AP

В Париже 76 человек подали иск против французского банка, обвинив его в дискриминации. Все они либо имеют российское гражданство, либо русские корни. Le Figaro сравнивает ситуацию, в которую попали эти люди, с произведениями Кафки.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине все эти люди попали под подозрение своих банков, хотя правительство предписывало банкам заниматься счетами российских олигархов. Вместо этого под удар попали все, у кого русское имя. Их счета закрывали и блокировали, им отказывали в кредитах. «Их повседневная жизнь превратилась в кошмар», — пишет автор статьи, приводя в пример историю Марии, которая осталась с €30 в кармане, и ей пришлось занимать деньги на жизнь у знакомых. И порой такие ситуации длились более месяца.

Журналист отмечает, что ознакомился с документами, и среди истцов студенты, медики, коммерсанты, и все они далеки от владельцев яхт и вилл на Лазурном берегу. «Банки должны были следить за движением фондов и отслеживать манёвры олигархов, которые стремились рассредоточить своё имущество, но их занесло. Без разбора и без какого-либо метода они вышли далеко за пределы того, что должны были делать», — приводит издание комментарий адвоката.

Так, по правилам теперь банки не могут принимать вклады россиян на сумму более €100 тыс. Но людям блокировали переводы и по €1000—2000. А те россияне, кто получил во Франции вид на жительство, и вовсе не должны попадать под эти правила. Но некоторым счета не разблокировали, даже когда они представили свои европейские документы. Банки оправдывали задержки и блокировки необходимостью всё проверить, но иногда подолгу не отвечали своим клиентам. Адвокаты настаивают, что это были проявления дискриминации по отношению к их клиентам.

Впрочем, даже не русские люди столкнулись с такой дискриминацией. Их «вина», как пишет автор статьи, была в том, что они были женаты на россиянках или рождены в России. Например, как композитор Евгений Гальперин, который родился на Урале, но с 15 лет имеет французский паспорт. 31 год он обслуживался в одном и том же банке, но даже известность ему не помогла: банк сообщил, что закроет его счета. И причиной тому — факт, что он родился в России. «Такая дискриминация играет на руку Путину. Она свидетельствует, по его словам, что Европа ненавидит русских!» — приводит автор статьи слова композитора.

Пока в заявлении нет конкретных цифр, но, если у истцов всё получится, они будут требовать у банков возмещения ущерба, пишет Le Figaro.