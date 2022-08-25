Европейцы устали, и поддержка Украины близка к «критической точке»

Европейская поддержка Украины может иссякнуть на фоне кризиса стоимости жизни, пишет The Daily Telegraph. В Брюсселе опасаются, что осенью может наступить «критическая точка», которая развернёт общественное мнение против дальнейшей помощи Украине. По данным издания, некоторые страны ЕС уже рассматривают возможность ослабить антироссийские санкции.



AP

По данным издания The Daily Telegraph, британские дипломаты отправляются в европейские столицы, чтобы убедить правительства членов Евросоюза продолжить оказывать поддержку Киеву. Согласно источникам газеты, власти стран ЕС всё больше обеспокоены расходами на вооружение и гумпомощь Украине, в то время как их сограждане сталкиваются с экономическим кризисом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что европейская поддержка в ближайшие месяцы может ослабнуть. По его словам, президент РФ «видит усталость европейцев и нежелание их граждан нести последствия поддержки Украины», пишет газета. Источник The Daily Telegraph сообщил, что британским послам было поручено убедить правительства стран ЕС в том, что цена победы РФ будет гораздо выше той, что приходится платить сейчас.

Два дня назад эксперты по экономике заявили, что еврозона вступила в рецессию, а немецкий бизнес переживает худший спад за два года. Тем не менее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж будет поддерживать Украину «в долгосрочной перспективе» и предупредил граждан, что рост инфляции и цен на продукты питания — это «цена свободы». Одновременно с этим канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставках оружия на сумму €500 миллионов в следующем году. Ну а в Италии в сентябре пройдут выборы, на которых, как ожидается, к власти придут политические силы, исторически симпатизировавшие Москве, суммирует The Daily Telegraph.

Высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что осенью или в начале зимы может наступить «критическая точка», которая повернёт общественное мнение против дальнейшей помощи Украине, пишет The Daily Telegraph.

По данным издания, некоторые страны ЕС уже рассматривают возможность предложить ослабить антироссийские санкции в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге на следующей неделе.

Издание отмечает, что июль стал первым месяцем с начала специальной военной операции РФ на Украине, когда ни одна из пяти крупнейших экономик ЕС — Германия, Франция, Италия, Польша и Испания — не взяла на себя новых обязательств по военной поддержке Украины. Великобритания присоединилась к их списку, однако вскоре предложила удвоить количество поставляемых в Киев реактивных установок дальнего действия M270, пишет The Daily Telegraph.