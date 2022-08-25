Мнение: Синдром Гобсека, возвращение украденного мошенниками и улыбчивые российские продавцы

1. В Школе Капитализма я рассказываю про синдром Гобсека, который отравляет жизнь многим обеспеченным людям. Цитирую из начала поста (ссылка):



Фигура Папаши Гобсека навряд ли может служить образцом для подражания. Но сила характера, острый ум и цепкая предприимчивость пожилого банкира внушают читателю невольное уважение — даже если читатель строго осуждает ростовщическое ремесло.

Владимир Путин называет руководителей ЦБ и Минфина «нашими гобсеками», и это, конечно же, комплимент. Когда речь идёт о большой политике, выбор у государств невелик: или действовать с хладнокровной свирепостью Гобсека, или беспомощно барахтаться в сетях хищников, подобно его несчастным клиентам. Будучи гражданином России, я очень рад, что наши власти выбрали первый вариант.

Если вы ещё не знакомы с новеллой Бальзака, рекомендую восполнить пробел; новелла так и называется, «Гобсек». На бумажную версию вы потратите примерно час, на аудиокнигу — три часа. Впрочем, крупных спойлеров в моём сегодняшнем посте не будет, так что чтение можно отложить и на потом.

Жан-Эстер ван Гобсек, наполовину еврей, наполовину голландец, весьма богатый человек. Живёт он с аскетической скромностью, считая совершенно излишним баловать своё тело или выпячивать богатство напоказ. Мы могли бы счесть его нашим человеком, ибо идеология правильного капитализма также подразумевает скромность, однако Гобсек явно пересекает грань между здоровой любовью к деньгам и нездоровой жаждой наживы.

2. Отличная новость: банки, мобильные операторы и МВД наконец-то наладят нормальное взаимодействие, позволяющее эффективно бороться с мошенниками. А украденные жуликами деньги банки будут обязаны возвращать в течение месяца (ссылка):



Госдума приняла в первом чтении законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД о случаях и попытках мошеннических переводов. Директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что изменится в борьбе с мошенниками, когда этот закон заработает.

Главное:

База ФинЦЕРТ будет дополнена сведениями от МВД о совершенных противоправных действиях. Эти данные помогут банкам предотвращать мошеннические переводы.

Банки, отправившие деньги на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам — в течение 60 дней.

Операторы связи будут предоставлять в систему информацию об абоненте, в частности, о владельце номера (ФИО), о факте смены владельца номера, данные о расторжении договора связи. Используя эти сведения, банки смогут сократить случаи хищений денег у клиентов.

3. Современный российский продавец — абсолютная противоположность стереотипного советского продавца (ссылка):

Российские продавцы вошли в топ-3 самых улыбчивых в мире.

В Глобальном исследовании качества взаимодействия сотрудников различных сфер бизнеса с клиентами, россияне развеяли миф о неулыбчивости как о национальной черте.

Исследование проводилось в 30 странах Европы, Африки, Азии, Тихоокеанского региона и Америки. Данные собирали тайные покупатели.

Общение с клиентами оценивалось по трем показателям:

улыбчивость персонала,

приветствие,

предложение сопутствующих товаров и услуг.

Улыбчивость

В глобальном измерении продавцы за год стали менее улыбчивыми (оценка улыбчивости персонала сократилась на 2 процентных пункта за год и составила 85,6%).

Россия оказалась в тройке стран лидеров по улыбчивости продавцов. На первом месте Парагвай (98,8%), на втором Кипр (96,8%), а Россия с 94,1% на третьем.

Самый низкий индекс улыбки в Сербии (70%), Германии (72,6 %) и Гонконге (74,4%).

Улыбчивее всего оказался персонал отрасли «Здоровье и красота» с 89,3%. Затем следуют транспорт (89%) и сфера продажи и обслуживания авто (87,8%). Категория «Досуг» показала самый низкий результат – 81,6%.

Приветствие

Приветливость за год улучшилась – с 85,6% до 88,2%.

Наивысшую оценку по качеству приветствия получила Греция (98%), на втором месте США (97,9%), на третьем месте Парагвай (96,9%).

Наименее приветлив оказался персонал в Нидерландах (47,5%) и – опять – в Сербии (67,3%).

Россияне, судя по графику Ромир, по этому показателю ближе к лидерам – на 6-м месте.

По отраслям лидируют транспортная отрасль (95,3%) и сфера здоровья и красоты (93,5%). Самый низкий результат показал B2B сектор – 79%.

Предложение сопутствующих товаров

По этому показателю общая оценка снизилась за год с 54,2% до 52%.

Зато Россия – лидер по умению впарить покупателю что-нибудь еще – у отечественных продавцов 82,8%. На втором месте Гонконг (76,3%), на третьем Венгрия (70,2%).

В конце рейтинга Кипр (11,6%), Нидерланды (16,4%) и Греция (28%).

Здесь лидирует автомобильная отрасль с 76,6%, за ней следует сектор досуга (75,3%). Отрасли с наименьшими показателями в дополнительных продажах – розничная торговля (41,7%) и «здоровье и красота» (43,5%).

В СССР магазинов было очень мало, так как власти не считали нужным тратить ресурсы на глупые хотелки населения. Так как магазинов было мало, а товаров в них — ещё меньше, советская торговля жила в условиях, когда покупатель был врагом. Поэтому после распада СССР типичное объявление о найме продавца выглядело примерно так: «Требуется продавец. Без опыта работы в советской торговле».