Физики изготовили новый черный поглотитель света для солнечных элементов следующего поколения
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Ученые из РФ представили новый материал, который поглощает до 96% солнечного света, попадающего на его поверхность. Подробнее разработка описана в новой публикации, которую специалисты оставили в журнале Applied Surface Science.
По словам ученых, материал изготовлен из черного кремния, покрытого силицидом магния. Это позволяет составу поглощать практически весь свет широкого спектра летнего диапазона. Фотографические сенсоры и солнечные панели на его основе будут отличаться максимальной энергоэффективностью.
Исследования в этой области продолжаются, как и тестирование нового материала. На данный момент состав демонстрирует свою перспективность в качестве основного компонента в солнечных элементах, но необходимы дополнительные эксперименты.
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