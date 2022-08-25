Физики изготовили новый черный поглотитель света для солнечных элементов следующего поколения

Ученые из РФ представили новый материал, который поглощает до 96% солнечного света, попадающего на его поверхность. Подробнее разработка описана в новой публикации, которую специалисты оставили в журнале Applied Surface Science.

По словам ученых, материал изготовлен из черного кремния, покрытого силицидом магния. Это позволяет составу поглощать практически весь свет широкого спектра летнего диапазона. Фотографические сенсоры и солнечные панели на его основе будут отличаться максимальной энергоэффективностью.

Исследования в этой области продолжаются, как и тестирование нового материала. На данный момент состав демонстрирует свою перспективность в качестве основного компонента в солнечных элементах, но необходимы дополнительные эксперименты.