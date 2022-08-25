 

«Ровно год и один компьютер»: петербуржцы рассказали, как при помощи фотошопа чиновники чинят дороги

25.08.2022, 20:45, Разное
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Власти Петербурга намерены выделить Ленобласти субсидию в размере свыше одного миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт дорог к садоводческим некоммерческим товариществам, которые используются преимущественно петербуржцами, а не жителями Ленобласти. Однако, если в соседнем регионе работы, запланированные на ближайшие три года, будут с большой долей вероятности проведены, то в Петербурге с подобной проблемой предпочитают бороться несколько иными методами.

Состояние автомобильных дорог в Северной столице пребывает в весьма плачевном состоянии. На портале «Наш Санкт-Петербург» скопились сотни жалоб с просьбой отремонтировать асфальтовое покрытие или залатать яму на дорогах. Однако нередко чиновники «закрывают» заявки, отчитываясь о проделанной работе с помощью ретуши фотографий, заметили горожане.

«Муниципалитету «Купчино» понадобился ровно год и один компьютер, чтобы решить проблему с мусором на газоне. [Они] не обращали на это внимания ровно год. Но, видимо, когда у них появился доступ к фоторедактору, чиновники решили исправиться и ловким движением руки закрасили в фотошопе бетонную конструкцию», – рассказалажительница Северной столицы о проблеме.

И подобные случаи – не редкость. В этой ситуации горожане предложили чиновникам «закрашивать» ямы и дыры в асфальте, поскольку доверие к Смольному уже утрачено. Учитывая, что Петербург выделит Ленинградской области более миллиарда рублей на ремонт дорог, не исключено, что на собственное благоустройство учиновников останется лишь фоторедактор.


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