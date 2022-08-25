В Подмосковье загорелся конноспортивный комплекс

В Ленинском городском округе Московской области случился пожар на территории конноспортивного комплекса “Левадия”. Как сообщает “Царьград”, на месте работают экстренные службы, данных о пострадавших пока не поступало.

При этом, как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, буквально завтра в комплексе должен начаться финал крупного летнего турнира по конкуру. Ожидалось много гостей и участников.