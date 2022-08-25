 

В Подмосковье загорелся конноспортивный комплекс

25.08.2022, 20:36, Разное
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В Ленинском городском округе Московской области случился пожар на территории конноспортивного комплекса “Левадия”. Как сообщает “Царьград”, на месте работают экстренные службы, данных о пострадавших пока не поступало.

При этом, как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, буквально завтра в комплексе должен начаться финал крупного летнего турнира по конкуру. Ожидалось много гостей и участников.


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