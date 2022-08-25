 

В Челябинске подросток за рулем каршеринга сбил пешехода

25.08.2022, 20:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Челябинске на улице Труда 17-летий молодой человек без прав оказался за рулем арендованного авто. Юный водитель каршеринга потерял контроль над машиной и протаранил припаркованный “Форд”, а затем потом снес металлическое ограждение. Об этом сообщает “Царьград”.

На этом злоключения подростка не закончились. Так как он не смог остановить машину, она продолжила движение по тротуару. В итоге автомобиль наехал на пешехода. Как отмечает URA.RU, в деталях произошедшего разбирается полиция.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / В Кремле назвали попыткой силового решения украинские провокации в Донбассе

01.03.22 / Новолуние в Рыбах пробуждает творческий потенциал: Таро-прогноз для каждого знака зодиака на 2 марта

15.05.21 / Как уменьшить кольца Венеры и почему они появляются даже у молодых

11.02.22 / Политолог Брутер: Путин попросил Запад не вести себя как стервятник

16.02.21 / Эксклюзив: Россия ведет переговоры с США об обмене заключенными из-за содержащегося под стражей американца – адвокат

18.07.22 / Мнение: Что молчишь? Заныл?!

02.07.21 / Как носить черные вещи в самое жаркое время года и выглядеть стильно: советы по созданию образов

31.01.22 / Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули, когда «щенок» стал есть арбузы и рычать по ночам

27.07.22 / Камчатский вулкан Шивелуч образовал облако пепла высотой 5 км

18.01.22 / Топ и обувь одного цвета плюс любимые джинсы: советы по зимнему стилю (комбинации, которые можно найти в своем шкафу)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика