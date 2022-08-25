В Челябинске подросток за рулем каршеринга сбил пешехода

В Челябинске на улице Труда 17-летий молодой человек без прав оказался за рулем арендованного авто. Юный водитель каршеринга потерял контроль над машиной и протаранил припаркованный “Форд”, а затем потом снес металлическое ограждение. Об этом сообщает “Царьград”.

На этом злоключения подростка не закончились. Так как он не смог остановить машину, она продолжила движение по тротуару. В итоге автомобиль наехал на пешехода. Как отмечает URA.RU, в деталях произошедшего разбирается полиция.