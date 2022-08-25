 

Мнение: В отпуск из окопов

25.08.2022, 20:15, Разное
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Пролистываю канал Мардана – того чела из “Комсомольской правды”, который неприкрыто и очень настойчиво целит в современные Геббельсы, на смену штрибану Соловьеву. Меланхолично отмечаю, что у всей этой сволочи налицо явное стремление (задание) по максимуму “отработать” гибель Дарьи Платоновой-Дугиной, вызвать ажитацию, “пусть ярость благородная вскипает как волна”, возможно, в мечтах ее даже хотят в нечто вроде “русской Жанны”… В общем, “только кровь, пот и смерть”, “во имя Дарьи (Жанны)”, “Ваше дело правое” и т.п. Тускло, блекло, без огонька – подлецам всегда хуже всего удается искренний пафос (абсолютно чуждое им состояние). Но футуро-геббельс старается. Цитата:

“То, что началось, как карательный рейд в варварские пустоши, превратилось в настоящую и жестокую войну с могущественной коалицией… Мир, такой прекрасный, такой комфортный, такой многообещающий – для нас закончился. Система застряла на этапе отрицания. Система проводит танковые биатлоны, меняет бордюры и готовится к муниципальным выборам словно на дворе прекрасный 2018 год.

Чёрта с два!

La belle époque – умерла. Нравится вам это или нет. Если вы не хотите умереть вместе с ней, начинайте рыть окопы и пересчитайте патроны” (МАРДАН).

(нельзя не отметить, что “системный” Мардан и “маргинальный” Стрелков дуют абсолютно в одну дуду)

Но этот призыв “В окопы!” был от 23 августа. А вот – запись от 25 августа:

“И снова здравствуйте. До понедельника Мардан в отпуске. Извините)”

ЗАНАВЕС.

Какие-то совершенно незамутненные ублюдки.

Источник: Размышления вольного социолога


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