 

В России заблокировали агрегатор новостей The True Story от экс‑главы «Яндекс.Новостей» на третий день работы

25.08.2022, 20:13, Новости дня
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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал новостной агрегатор The True Story. Сервис был создан экс-главой «Яндекса» Львом Гершензоном.

– Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под VPN. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков. Внутри команды мы делали ставки: как долго не будут блокировать. Но ничего катастрофического не произошло, это, можно сказать, плановый этап, — сказал Гершензон.

Цель агрегатора, по его словам, — предоставление в конечном итоге разнообразия позиций и мнений.

– Это будет агрегатор с человеческим лицом. Мы хотим правильно ранжировать слова и мнения и научиться их показывать, чтобы читатель мог выбрать, чему верить. На старте будет попроще, но станем развивать проект дальше, — рассказал Гершензон.


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