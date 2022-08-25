 

Мнение: Эшелон на станции Чаплино

25.08.2022, 20:00, Разное
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МО РФ прокомментировала вчерашнее нытье Зеленского по поводу "мирного поезда" по которому пришелся ракетный удар российского "Искандера"
Поражен эшелон с резервистами, которых везли на фронт. Заявлено более 200 убитых у противника. Также уничтожено 10 единиц техники.
Чуть позже, после заявлений МО РФ всплыло видео (см. тут https://t.me/boris_rozhin/61362)
последствий удара по эшелону, где прекрасно видны платформы с военной колесной техникой, которая вместе с резервистами ехала на Донбасс.
Основной прилет пришелся именно на вагоны с личным составом, а вот часть платформ с автомобильной техникой пополнения не попали в эпицентр взрыва и уцелели. Надо понимать, что вагоны были битком набиты резервистами, большая часть из которых погибла мгновенно. Поэтому заявив про 22 погибших, шайка Зеленского не спешила демонстрировать трупы, потому что их надо было выгребать из сгоревших вагонов военного эшелона.
Это самое крупное единоразовое уничтожение личного состава противника в результате удара по железной дороге с начала войны. С точки зрения рекордов по разовым потерям, этот эпизод наверное будет в десятке, хотя он конечно уступает результатам ударов по казармам 79-й одшбр в Николаеве и учебному центру ВСУ "Десна", а также уничтожением казарм с наемниками на Яворовском полигоне (во всех этих эпизодах было 300+ убитых) Но в целом, очень результативный удар на "день незалежности". Вся история, сплошная реклама смертоносности "Искандера".

Источник: Colonel Cassad


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