Глава МИД ФРГ – бундесвер испытывает «абсолютный дефицит» запасов оружия

Германия уже неделями и месяцами ходит «по тонкой грани» между желанием оказать Украине военную поддержку и дефицитом своих собственных запасов, сказала в интервью ZDF немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок. Более того, этот дефицит она назвала «абсолютным», подчеркнув, что Берлин прилагает все возможные усилия для его ликвидации и налаживания прямых поставок Киеву.

С нами на связи из Берлина министр иностранных дел Германии. Доброе утро, госпожа Бербок.

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: Доброе утро.

По поводу тех боевых действий, которые идут уже шесть месяцев или гораздо дольше, если считать с 2014-го. Вы раньше говорили, что Украина должна победить. Может ли она победить?

АННАЛЕНА БЕРБОК: Мы этого не знаем. Такова суровая реальность. Но мы сделаем всё, чтобы у неё была такая возможность, поэтому мы продолжим оказывать Украине солидарную поддержку. На сегодняшний день не только прошло шесть месяцев с начала ожесточённых боевых действий на Украине. Сегодня также украинский праздник, а именно День независимости. И в этот день становится ещё очевиднее, за что борется Украина. За мир, свободу для своей страны, но также и за европейский мирный порядок. Для нас это очередной сигнал рассмотреть все возможности того, как мы можем продолжать поддерживать украинцев в их борьбе и отстаивании своего права на самооборону.

А когда идёт рассмотрение, выясняется ли, что Германия делает достаточно?

АННАЛЕАН БЕРБОК: Мы ходим по этой тонкой грани уже неделями и месяцами. Мы хотим оказать военную помощь всем, что у нас есть. Но, к сожалению, ситуация такова, что мы сами испытываем абсолютный дефицит запасов. Поэтому мы и приняли решение потратить на бундесвер дополнительные 100 миллиардов евро. К тому же мы заявили, что оборонная промышленность должна производить боевые средства для прямых поставок на Украину. И канцлер недавно чётко дал понять, что это делается с расчётом не на ближайшие месяцы, а на годы. Так что мы определённо продолжим оказывать военную помощь.

Дата выхода в эфир 25 августа 2022 года.