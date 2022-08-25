Швеция продолжает финансировать проекты России, несмотря на санкции

Ни события на Украине, ни ужесточение санкций против РФ не повлияли на миллиардную поддержку Швецией газовых проектов, пишет Dagens Nyheter. Шведское ведомство предоставило свыше 4 миллиардов крон в виде кредитных гарантий, половина из которых пойдут на финансирование газодобывающей отрасли России. После начала спецоперации РФ на Украине было принято решение не предоставлять новых кредитных гарантий России, однако это не влияет на уже подписанные соглашения.



AP

Швеция предоставила РФ гарантии по кредитам в объёме 4,2 миллиардов шведских крон для поддержки 83 крупных проектов. Одновременно с этим Евросоюз постоянно подвергается критике за то, что он продолжает покупать российский газ. Тем не менее почти половина шведской кредитной поддержки РФ идёт на крупный проект по добыче газа в Арктике, пишет Dagens Nyheter.

Интегрированный проект «Ямал СПГ» был запущен российским государством в 2013 году для разработки крупных месторождений газа на полуострове Ямал в Сибири. С тех пор неоднократно поступали сообщения о загрязнении тундры и появившихся проблемах со здоровьем у коренных жителей полуострова. Несмотря на это, в 2017 году шведское ведомство EKN (Государственный комитет по обеспечению экспортных кредитов. — ИноТВ) поддержал проект, предоставив кредитных гарантий на миллиард долларов. Это делалось для того, чтобы Швеция имела возможность продавать шведские газовые турбины с завода Siemens в Финспонге, считает издание.

Сообщается, что в 2013 году компания Siemens выплатила миллионные штрафы после дела о взятках топ-менеджерам «Газпрома» за разрешение продавать газовые турбины. В самом EKN подчёркивали, что это было учтено при вынесении решения, которое впоследствии было принято ведомством.

По данным издания, представители EKN также заявляли, что речь шла о «стратегически важных природных ресурсах» и что «у российского государства тесные связи с проектом и его успех пользуется большим авторитетом». Ведомство было осведомлено, что основные владельцы «Новатэка», одного из партнёров по проекту, близки к президенту России, «Газпром» является его партнёром и сам президент страны несколько раз выражал свою поддержку проекту.

В 2014 году против РФ были введены санкции — и компания «Новатэк» под них попала. Однако EKN сообщил, что эту проблему удалось обойти с помощью семи разных консультантов, которые занимались этой конкретной сделкой. В заявлении ведомства ситуацию прокомментировали словами «структура проекта адаптирована к текущей санкционной среде», отмечает Dagens Nyheter.

Ни эти факты, ни события на Украине, ни ужесточение санкций против РФ не повлияли на миллиардную поддержку Швецией газового проекта. Компания «Ямал СПГ» должна погасить кредит в размере 1,9 миллиардов шведских крон, а кредитные гарантии остаются в силе до полной амортизации заёмщиком. По соглашению, кредит должен быть оплачен не позднее 2031 года, пишет Dagens Nyheter.

После начала спецоперации РФ на Украине было принято решение не предоставлять новых кредитных гарантий России. Однако это не влияет на уже подписанные соглашения, и у Швеции нет возможности выйти из них. «Гарантия EKN — это страховка. Банки, которые несколько лет назад выдавали кредиты на эту экспортную сделку, попадают под защиту нашей гарантией», — сообщила пресс-служба ведомства изданию.