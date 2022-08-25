Лига чемпионов досрочно завершила сезон из-за отсутствия российских клубов

Один из самых престижных турниров по футболу завершён досрочно – без российских команд проведение Лиги чемпионов на прежнем высоком уровне стало невозможным.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как говорится в официальном заявлении организации, из-за отсутствия российских команд, традиционно показывавших высочайший уровень игры, турнир больше не интересен ни зрителям, ни рекламодателям.

– И эксперты, и игроки, и болельщики отмечают, что уровень игр Лиги чемпионов в этом сезоне сильно упал. Без русских команд нормального футбола мы показать не можем, поэтому было принято решение завершить турнир досрочно, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

От сотрудничества с УЕФА за последние три месяца отказались многие спонсоры, а заполняемость стадионов снизилась на 32%. Как отмечают специалисты, если ситуация не изменится, то уже к концу года УЕФА может обанкротиться и прекратить своё существование в нынешнем виде.

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