Мнение: Икея хочет вернуться, финны требуют денег за АЭС, в Латвии уничтожают памятник

1. Многие западные компании лишь только сделали вид, что ушли из России, а на самом деле просто сократили своё присутствие, либо затаились, подготовив себе пути для возвращения через пару лет. Именно так поступила шведская Икея (ссылка):



Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу, сообщил ТАСС в среду источник.

По его словам, склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в РФ, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

“IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины – так называемые синие коробки – до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег”, – сказал собеседник агентства. <…>

“Заводы компания, конечно, продает ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости. Стратегия такая: склады освободить, магазины оставить – но пока закрытыми. На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов”, – сказал спикер.

Разумеется, за такую практику ИКЕА надо наказывать. Закрытие магазинов — агрессивное действие, помощь американцам в их агрессии против России. За такое следует отбирать магазины полностью: по тем же причинам, по которым у преступников отбирают орудия преступления.

2. Финны ожидаемо действуют в стиле поляков и прибалтов. Власти Финляндии потребовали от России компенсацию в 2 миллиарда евро «за срыв проекта строительства АЭС Ханхикиви-1», от которого сами же и отказались в начале мая, разорвав контракт под предлогом якобы задержек и СВО на Украине (ссылка). Задержки в действительности были вызваны сложностями, которые создавали финские регуляторы в ходе согласования проектной документации (против АЭС, как водится, активно выступали местные экологи).

Росатом также намерен отсудить понесённые затраты, ведь основную часть расходов на возведение АЭС брала на себя именно российская сторона (ссылка). По-видимому, финский иск – это превентивный шаг против ожидаемого российского иска.

Финны теперь рискуют остаться вовсе без ядерной энергетики, как уже остались незадачливые болгары и литовцы. В стране пока ещё работают две АЭС, однако одна из них выработает ресурс уже достаточно скоро, в 2027-2030 годах. Вторая проработает до 2038 года, если, конечно, её не закроют под давлением зелёных (что весьма вероятно в случае остановки программы развития финской ядерной энергетики).

3. Власти Латвии приступили к сносу памятника Освободителям Риги. Причём они не просто снимают скульптуры монумента с целью дальнейшего их перемещения в музей, – нет, они объявили, что памятник не представляет художественной ценности и будет уничтожен (ссылка).

Однако у данного памятника в любом случае есть историческая ценность, что бы там ни думали рижские депутаты про его внешний вид. Ценность подтверждается тем, например, что памятник предложила забрать себе Ленинградская область. Однако в Риге это предложение показательно отвергли. Там намереваются снести все советские памятники, и, вероятно, их также ждёт полное уничтожение.

Виктор Мараховский, который провёл детство Риге и хорошо знает обстановку в Латвии, объясняет, почему латвийские власти поступают столь некрасиво (ссылка). Похоже, они всерьёз считают, что это исторический реванш за проигрыш латвийских эсэсовцев 75 лет назад. Кроме того, памятник Освободителям был важным объединяющим символом для русскоязычного сообщества в Латвии (которое, напомню составляет около 40% населения страны).