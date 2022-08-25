Специалисты назвали полезные свойства чеснока
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки опубликовали в журнале Journal of Nutrition результаты своего исследования, доказывающие пользу употребления чеснока.
Согласно последним данным, чеснок едят и используют в традиционной медицине очень давно, что обосновано его противовирусными свойствами, основанными на содержании в составе аллицина. Также растение помогает нормализовать работу кишечника, снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина.
Чеснок полезен и для женщин в период менопаузы при остеопорозе, так как помогает усваивать кальций. Некоторые ученые уверены и в том, что растение обладает противораковыми свойствами.
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