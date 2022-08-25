 

Не готовы защищать Родину – самое время закрыть рты: Пригожин объяснил коллективу “Фонтанки.ру”, что нужно делать

25.08.2022, 19:15, Разное
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Ее автора Ксению Клочкову предприниматель назвал, употребив слово “недожурналист”. По его словам, юристы компании “Конкорд” занимаются изучением материла, и, если там есть нарушения какой-либо статьи, он обязательно обратится к правоохранителям.

Пригожин заявил, что “Фонтанка.ру” достаточно глумилась над историей с “ЧВК Вагнера”, где “рождались герои”.

“Если есть желание поучаствовать, предлагаю им собраться всем коллективом и пойти защищать интересы России на Донбассе или детей своих туда отправить. А если ссыкотно – то самое время закрыть рты, Клочковой и руководству “Фонтанки”, включая Константинова, Горшкова и прочих”, — отметил бизнесмен.

Пригожин считает, что многих из вышеперечисленных лиц будет ожидать судьба “скитающегося по миру” журналиста Короткова.


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