Не готовы защищать Родину – самое время закрыть рты: Пригожин объяснил коллективу “Фонтанки.ру”, что нужно делать

Ее автора Ксению Клочкову предприниматель назвал, употребив слово “недожурналист”. По его словам, юристы компании “Конкорд” занимаются изучением материла, и, если там есть нарушения какой-либо статьи, он обязательно обратится к правоохранителям.

Пригожин заявил, что “Фонтанка.ру” достаточно глумилась над историей с “ЧВК Вагнера”, где “рождались герои”.

“Если есть желание поучаствовать, предлагаю им собраться всем коллективом и пойти защищать интересы России на Донбассе или детей своих туда отправить. А если ссыкотно – то самое время закрыть рты, Клочковой и руководству “Фонтанки”, включая Константинова, Горшкова и прочих”, — отметил бизнесмен.

Пригожин считает, что многих из вышеперечисленных лиц будет ожидать судьба “скитающегося по миру” журналиста Короткова.