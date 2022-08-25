От SPF до снятия макияжа: как ухаживать за бровями и поддерживать их густоту

Каждая женщина хотела бы иметь красивые и ухоженные брови. Но их состояние не всегда нас радует. Бывают случаи, когда кожа в этой области становится сухой и шелушащейся, а волоски – ломкими и слабыми. В статье мы расскажем о нескольких способах ухода за бровями, которые помогают поддерживать их густоту.

Нужно ли наносить на брови средства с SPF

Всем известно, что наша кожа нуждается в защите от солнца. Но насколько необходимы средства с SPF для бровей?

Дерматологи считают, что волоски бровей частично обеспечивают защиту от солнца. Однако она недостаточна. Поэтому эпидермис под бровями необходимо защищать от ультрафиолета, как и любые другие участки кожи. Иначе эта зона будет подвергаться не только солнечным ожогам, но и преждевременному старению, а волоски будут ослабевать и выпадать.

Солнцезащитные средства для бровей-

Не каждое средство с SPF подходит для бровей. Если вы нанесете на них обычный солнцезащитный крем, то это приведет к закупорке волосяных фолликулов. Это может стать причиной размножения бактерий, а также воспаления и прыщей.

Для защиты от солнца лучше использовать минеральную пудру для бровей с SPF. Этот продукт не закупоривает волосяные луковицы. Его аккуратно наносят с помощью тонкой щеточки или кисточки.

В жаркие и ясные дни необходимо также надевать крупные солнцезащитные очки или головной убор с большим козырьком. Это хорошие способы защиты бровей от ультрафиолета.

Перхоть в бровях

Сухие и шелушащиеся брови – признак появления перхоти. Эта проблема может быть связана со стрессами, воздействием ультрафиолета или чрезмерным использованием косметики.

Причиной появления перхоти также могут стать слишком частые процедуры по коррекции бровей, такие как восковая эпиляция, слишком агрессивное выщипывание, тонирование, микроблейдинг и нитевидное наращивание.

Брови, как и кожа головы, имеют свою собственную микрофлору. Многие косметические процедуры, направленные на создание пышных волосков и скульптурной линии, нарушают баланс микроорганизмов. Это приводит к сухости, шелушению и раздражению кожи в области бровей.

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Кроме этого, косметика для бровей содержит красители и консерванты. У чувствительных людей они могут спровоцировать контактный дерматит, который сопровождается раздражением и шелушением кожи.

Средства от перхоти и шелушения

Если у вас возникли проблемы с перхотью или шелушением кожи, то дайте бровям некоторое время отдохнуть от коррекции и применения косметики. Используйте средства, которые восстанавливают барьерную функцию кожи и увлажняют волоски.

К таким средствам относятся специальные сыворотки для бровей. Выбирайте продукты, которые содержат экстракты лекарственных трав и пребиотики. Они восстановят здоровый баланс бактерий, успокоят кожу и снимут воспаление.

Сыворотки наносят на ночь, а также перед применением любой косметики для бровей.

Как снимать макияж

Бывают случаи, когда женщины при снятии краски с бровей замечают на ватном диске выпавшие волоски. Это говорит о том, что вы используете неподходящее средство для удаления макияжа.

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Обычные продукты для снятия макияжа не подходят для бровей. Они содержат растворители, которые нарушают микробиоту. Это приводит к ломкости и выпадению волосков. Поэтому для удаления косметики с бровей следует выбирать более нежные и увлажняющие средства.

Никто из нас не наносит средство для снятия макияжа на шевелюру. Так зачем же мы протираем такими продуктами брови? Ведь они тоже являются волосистой частью кожи.

Чем очищать брови

Брови, как и волосы на голове, нуждаются в кондиционировании. Поэтому для снятия макияжа нужно использовать кремовые очищающие средства без воды. Они удалят косметические продукты и увлажнят волоски.

Выбирайте кремовое очищающее средство без химикатов и отдушек. Желательно, чтобы оно содержало растительные экстракты. Такие препараты обладают дополнительным противовоспалительным действием.

Обязательно используйте такие продукты после микроблейдинга. Этот способ коррекции бровей может вызвать сухость и раздражение, которые сохраняются в течение недели после процедуры. Кремовое очищающее средство успокоит кожу.

Заключение

Брови требуют не только коррекции, но и тщательного ухода. Позаботьтесь о том, чтобы они были хорошо защищены от солнца и увлажнены. Используйте специальные щадящие средства для удаления макияжа. Эти несложные меры помогут вам получить красивые и густые брови.