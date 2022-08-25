 

Зеленский пригласил саудовского принца на свиные рёбрышки в новом пивном ресторане в центре Киева

25.08.2022, 18:13, Разное
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Офис президента Украины Владимира Зеленского пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда посетить новый пивной ресторан «95 квартал», открывшийся в центре Киева.

По словам президента, кронпринц нигде больше не сможет попробовать такие свиные рёбрышки, как там.

Ресторан открыли бизнес-партнёры Зеленского по студии «95 квартал», сообщили в офисе президента. При этом сам украинский лидер не является владельцем заведения: доли в нём принадлежат его сводному дяде и троюродному племяннику.

В меню представлены более 30 сортов немецкого пива, свиные рёбрышки, украинский борщ, вареники, паляниця и другие блюда национальной кухни. Помимо развлечений и угощений, Зеленский намерен обсудить с принцем Мухаммедом возможность снижения цен нефти на энергоносители, из-за которых страдают налогоплательщики
в США.

– У вас на юге такого вкусного сала и такого пенного пива точно не делают, вы просто обязаны попробовать. Надеюсь, что после вашего визита Саудовская Аравия пересмотрит своё отношение к текущему конфликту и добьётся стабилизации цен на нефть на уровне 14 долларов за баррель, – объяснил свои ожидания глава государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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