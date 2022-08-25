Сати Казанова объяснила, почему не вышла замуж за Алексея Кабанова

Первый канал запустил проект “Фабрика звезд” в 2002 году. В течение нескольких месяцев вся страна могла наблюдать за тем, как из вчерашних детей получаются артисты. Среди них были Сати Казанова, секс-символ проекта, и Алексей Кабанов, любимец девушек.

В самом начале съемок в звездном доме стали рассказывать о своей личной жизни. Однако позже Кабанов переключился на Машу Алалыкину как участницу. По его словам, никаких чувств не было. С Сати была совсем другая история. Таблоиды сообщили, что во время тура пара сблизилась, и они проводили вместе каждый день. Что думает по этому поводу Сати?

Она сказала, что во время тура “все случилось”. Двадцать молодых людей путешествовали почти год в одном автобусе. Сати с юмором рассказывала о многочисленных попойках, пьяных вечеринках и концертных мероприятиях. Для вчерашней студентки все было в новинку.

Интересно, что Чуриковой удалось раскрыть личность Казановы и узнать подробности романа. Она предположила, что Леша и Сати находятся в такой плохой ситуации, что свадьба неминуема.