 

Сати Казанова объяснила, почему не вышла замуж за Алексея Кабанова

25.08.2022, 18:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый канал запустил проект “Фабрика звезд” в 2002 году. В течение нескольких месяцев вся страна могла наблюдать за тем, как из вчерашних детей получаются артисты. Среди них были Сати Казанова, секс-символ проекта, и Алексей Кабанов, любимец девушек.
В самом начале съемок в звездном доме стали рассказывать о своей личной жизни. Однако позже Кабанов переключился на Машу Алалыкину как участницу. По его словам, никаких чувств не было. С Сати была совсем другая история. Таблоиды сообщили, что во время тура пара сблизилась, и они проводили вместе каждый день. Что думает по этому поводу Сати?

Она сказала, что во время тура “все случилось”. Двадцать молодых людей путешествовали почти год в одном автобусе. Сати с юмором рассказывала о многочисленных попойках, пьяных вечеринках и концертных мероприятиях. Для вчерашней студентки все было в новинку.

Интересно, что Чуриковой удалось раскрыть личность Казановы и узнать подробности романа. Она предположила, что Леша и Сати находятся в такой плохой ситуации, что свадьба неминуема.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.21 / Избегайте солнца: как правильно ухаживать за комнатными растениями летом

17.01.21 / Кох: Кремль плюнул и решил: все. Раз уже невозможно скрыть, что мы бандиты, то и перестанем это скрывать

03.01.22 / Мнение: Фотографии из Крыма и Донбасса

28.11.21 / Мнение: Сиамские близнецы Кузбасса

25.06.20 / Желание упасть в пропасть или Таинственный Зов Пустоты

03.03.22 / Мнение: Санкции по линии крупного капитала

24.11.21 / Специалист Мешер-Кокс рассказала о пяти способах разрушения тела человека после 50 лет

07.06.22 / С начала года 33 дома будут заселены программе реновации – Собянин

28.01.22 / Диетолог предупредила о неожиданной опасности грейпфрута для организма

26.04.21 / Индусы не смогли привиться от коронавируса из-за вакцинации коров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика