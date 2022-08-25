В Саратове число коек для пациентов с ковидом увеличили более чем в 2 раза за неделю

В Саратовской области за одну неделю появилось 200 коек. Олег Костин, региональный министр здравоохранения, заявил, что 32% коек свободны.

Костин заявил, что с 18 августа коечный фонд был увеличен на 120 коек в связи с изменением эпидемиологической обстановки. Он также добавил, что было развернуто 200 коек.

Он также отметил, что все койки обеспечены кислородом. Имеется 64 койки.

Медицинские учреждения также обязали сотрудников носить маски. Пациентам рекомендуют по-прежнему носить маски, хотя министерство не усиливает работу.

За последние 24 часа в регионе зарегистрировано 383 случая коронавирусной инфекции. В их числе 261,2 тысячи взрослых и 4,2 тысячи подростков.