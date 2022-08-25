 

Госдума призвала ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы захваченной Россией Запорожской АЭС

25.08.2022, 17:50, Разное
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Только за последние двое суток ВСУ нанесли семь ударов по району ЗАЭС, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. “Поэтому вопрос крайне важный. Наши профильные комитеты во главе с Комитетом по международным делам, Комитетом по энергетике и Комитетом по делам СНГ и связям с соотечественниками подготовили заявление”, – сказал председатель ГД.

Парламентарии призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Украины немедленно прекратить обстрелы АЭС и дать оценку действиям Киева.

“Совет Государственной Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы”, – сказано в заявлении.

Депутаты подтвердили готовность России сделать все необходимое для организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы специалисты могли засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых из-за обстрелов украинской армии. Совет ГД обратил внимание на возможные трагические последствия ударов по станции для всего человечества.

“Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и которые их исполняют”, – говорится в заявлении.

Ранее спикер Госдумы возложил ответственность за последствия обстрелов ЗАЭС на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Станцию обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы, подчеркнул политик.


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