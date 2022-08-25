 

Акция “Ночь кино” пройдет в Москве 27 августа

25.08.2022, 17:50, Разное
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Лето в Москве запомнится не только жаркой погодой, но и яркими событиями. Так, 27 августа в столице в седьмой раз пройдет акция “Ночь кино”, ведь именно в этот день будет отмечаться День российского кинематографа. К акции присоединятся свыше 120 площадок.

Горожане и гости столицы смогут посмотреть как отечественные, так и зарубежные фильмы бесплатно в кинотеатрах сети “Москино” и в знаковых местах города. Первые сеансы начнутся в 12:00, а последние завершатся после полуночи. Записаться на сеансы можно на официальном сайте “Ночи кино”.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в этом году программа акции посвящена 95-летию Эльдара Рязанова. В кинотеатре “Художественный” состоится концерт с песнями из его фильмов. Киноленты режиссера можно будет посмотреть в кинотеатрах “Космос” и “Салют” сети “Москино”, музее-заповеднике “Коломенское”, киноклубе “Эльдар”, кинозале “Иллюзион”, Российской государственной библиотеке.

Зрителям на большом экране покажут такие фильмы Эльдара Рязанова, как “Зигзаг удачи”, “Дайте жалобную книгу!”, “Старики-разбойники”, “Девушка без адреса”, “Человек ниоткуда”, “Невероятные приключения итальянцев в России”, “Гараж”, “Берегись автомобиля”.

Особая программа запланирована в кинотеатрах “Искра”, “Сатурн”, “Тула” и “Космос”, на летних площадках “Сокольники” и “Фили”, Третьяковской галерее на Крымском Валу. Там покажут фильмы, которые участвовали в конкурсных программах различных фестивалей, авторские и жанровые картины из других стран (Таиланда, Монголии, Кубы, Китая, Вьетнама). Перед показом пройдут лекции киноведов и журналистов.

В кинотеатра “Спутник” состоится показ документального фильма “Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС” (в рамках программы “Не пропустите”), а в кинотеатрах “Салют”, “Вымпел”, “Тула” и Музее Победы – фильмы об уникальной природе российских регионов (в рамках программы “Познавая белый свет”).

Лучшие короткометражные фильмы фестиваля Moscow Shorts можно будет посмотреть на летней площадке “Музеон”, а также в кинотеатре “Салют”, в которому, к слову, покажут сборник коротких работ студентов московских киношкол (в рамках программы “Первый сеанс”).


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