Эффектный топ, юбка-саронг и пояс: шарф как палочка-выручалочка для завершения стильного образа

Шарф, несмотря на то, каким бы простым этот аксессуар не казался, является самым универсальным вариантом весенне-летнего сезона. Шарфик на протяжении длительного времени остается в моде и помогает несколько разнообразить внешний вид и сделать его более интересным.

Сейчас появляются все более новые способы того, как можно добавить этот аксессуар в свой образ. Вот несколько способов того, как можно носить шарфик, чтобы выглядеть стильно и эффектно.

В качестве топа

Благодаря шарфику можно создавать довольно интересный и оригинальный образ.

Отлично будет смотреться этот аксессуар в виде топа. Можно завязать крес-накрест на шее или просто сзади на спине. Это отличный вариант в стиле 90-х годов.

Чтобы добавить определенную перчинку в свой образ, стоит завязать шарфик впереди.

Получится эффектный топ без бретелек с красивым декольте. Этот предмет гардероба отлично сочетается с шортами, джинсами.

Вокруг ручки сумки

Чтобы придать своему образу нотку элегантности и особый стиль, то стоит обернуть ручку сумки спирально шарфом.

При этом важно, чтобы не оставалось видимого пространства. На конце каждой стороны завязать узел.

Юбка-парео

Летом можно выглядеть просто превосходно, если сделать красивую и стильную юбку при помощи шарфа.

В итоге получается стильная модель с запахом. Такой наряд очень комфортный в носке. Можно просто обмотать шарф вокруг талии и завязать узел сбоку или просто заколоть булавками.

Как бандана

Шарф, завязанный под подбородком является самым изысканным вариантом, напоминающим о моде 60-х годов.

Однако, летом можно повторить стиль 70-х годов и носить этот аксессуар в пиратском стиле, используя его в качестве банданы на голову, завязывая узлом сзади. Это позволит сделать образ более интересным, стильным и оригинальным.

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В качестве ремня

Это использование шарфа хорошо известно однако, мы редко вникаем во все возможности использования этого аксессуара в качестве пояса.

Можно надеть ремень вместе с платьем, чтобы талия визуально казалась более тонкой. Также можно носить вместе с джинсами, чтобы сделать свой внешний вид довольно интересным и оригинальным.

Даже можно обернуть шарф вокруг ремня, который уже есть в нашем шкафу. Это поможет придать своему поясу совершенно новый и интересный внешний вид. Шарфики сочетаются с совершенно любой одеждой, главное, чтобы узор и цвет отлично сочетались между собой.

В качестве браслета

Шарф является одним из самых интересных и оригинальных аксессуаров. Можно носить его в качестве браслета. Достаточно будет только обмотать шарфик вокруг руки и можно не беспокоиться о дополнительных аксессуарах.

Если хочется несколько изменить свои часы, то можно вместо ремешка использовать красивый шарфик. В итоге получится просто уникальный и очень эффектный браслет.

Украшение для волос

Иногда бывает достаточно сложно подобрать для себя модную и стильную прическу, которая подойдет идеально и поможет разнообразить образ.

Чтобы выглядеть красиво, можно просто завязать хвост и обмотать шарфик вокруг хвоста или же вплести этот аксессуар в свою косу. Это поможет сделать внешний вид более гламурным, нежным и романтичным. Большим преимуществом является то, что можно подобрать аксессуар под любой создаваемый стиль, так как шарфики представлены в широком разнообразии.

Обновить сумку

Если хочется несколько обновить свою любимую сумку, то можно использовать для этого шарфик. Это позволит сделать аксессуар более гламурным, чтобы он хорошо подходил даже к вечернему образу.

Для этого нужно обмотать сумочку шарфиком и завязать по два узла с каждой стороны вокруг ручки. В итоге получится очень стильный и эффектный аксессуар.