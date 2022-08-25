 

Благодаря действиям российской армии на Запорожской АЭС в работе остался один энергоблок

25.08.2022, 16:35, Новости дня
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На Запорожской АЭС два энергоблока были отключены от сети в результате срабатывания системы защиты, сейчас в работе остался один энергоблок, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу, добавил он. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока. На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.

Ранее системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, производилось переподключение.

До этого в четверг сообщалось, что Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными. Также без электричества остался Мелитополь. Позже было восстановлено электроснабжение Херсона и Новой Каховки, а также Мелитополя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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