 

Российская пропаганда: Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия

25.08.2022, 17:35, Новости дня
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Соединенные Штаты не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, сообщил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

«США определенно не допустят никаких переговоров до промежуточных выборов», – передает его слова РИА «Новости».

По мнению Блэка, освещение событий в Украине в американских СМИ не позволяет сформировать в обществе объективную картину текущей ситуации.

«Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию», – отметил политик.

«НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года. Это следствие безрассудных действий (Барака) Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий в Украине», – сообщил Блэк.

По его оценке, после государственного переворота в 2014 году на Украине, ЦРУ и госдепартамент «решали», кто будет министрами в новом правительстве, а нынешний уровень «бессмысленного кровопролития и разрушений» стал следствием агрессивного подхода НАТО к Украине.

«В результате, естественно, было создано марионеточное правительство, настроенное против РФ и русскоязычного населения на Украине», – считает политик.

В то же время Блэк отмечает, что американское общество «в немалой степени» потеряло интерес к военным действиям в Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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