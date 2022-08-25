Суд назначил Ройзману запрет на определенные действия (т.е. полностью изолировал)
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал бывшему главе города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ройзману запретили до 29 сентября покидать жилье с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут за исключением явки в следственный орган или суд. А также посещать публичные места и мероприятия, выходить в интернет, получать и отправлять письма, передает РИА «Новости».
При этом бывшему главе города разрешили общаться с близкими членами семьи, адвокатом и следователями.
Защита Ройзмана просила суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя.
Напомним, в среду утром бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на двое суток по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил, сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. Ранее в этом году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана по статье 20.3.3 КоАП – за дискредитацию Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Кроме того, он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.
При обыске в квартире у Ройзмана якобы нашли визитку экс-главы СБУ Игоря Смешко.
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