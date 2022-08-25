Скандалы: К станку!

Работа в избытке будет только у «синих воротничков»

Ситуация в экономике складывается лучше изначальных ожиданий, а безработица находится на историческом минимуме, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. И хотя осенью показатели безработицы начнут расти, министр призывает «не драматизировать ситуацию». Тем временем хедхантеры отмечают, что на рынке труда и правда сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, недостатка в вакансиях нет, с другой – квалифицированному специалисту не так-то просто найти хорошее и высокооплачиваемое место.

По официальным данным, уровень безработицы в стране сейчас действительно прочно держится на рекордно низких значениях. «Показатель уровня безработицы – 3,9%, – заявил Максим Решетников. – В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости – это такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдём от этих рекордно низких значений».

Судя по всему, ключевую роль сыграет фактор продолжающегося замедления экономики (по прогнозам ЦБ, именно четвёртый квартал обещает стать самым тяжёлым), а также тот факт, что к осени закроются или частично свернут свою деятельность те компании, которые не смогли пережить продолжающееся санкционное давление. Всего в ЦБ прогнозируют снижение занятости в той или иной форме примерно в 5% предприятий.

«Одна группа предприятий – это полностью ориентированные на экспорт компании, работавшие преимущественно для европейских рынков. Другая группа – производители отдельных деталей для локализованных в России автоконцернов, мебельных фабрик, линий сборки бытовой техники, – уточняют в ведомстве Эльвиры Набиуллиной. – Из-за нарушений производственных цепочек их продукция оказалась невостребованной. В результате этим компаниям придётся либо изменить ассортимент, либо сократить выпуск». Соответственно сотрудников этих предприятий попросят на выход.

Санкционные сокращения

«Убыль» российского бизнеса уже фиксируется аналитиками. Так, по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с марта по июнь в стране закрылось 113,5 тыс. коммерческих предприятий. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тут, впрочем, важно иметь в виду, что далеко не все компании закрылись из-за санкционного давления на экономику: значительное количество закрывшихся фирм составляли компании-пустышки. «По данным нашего последнего опроса, закрыть бизнес собирались 3%, – констатирует бизнес-омбудсмен Борис Титов. – То есть на первом этапе, связанном с санкциями и спецоперациями, большинство бизнеса определилось со стратегией – бороться и продолжать выживать. Это было так и в ковидный год. К текущему моменту более 80% бизнеса уже адаптировалось или ждёт, что адаптируется к санкциям».

Что ж, говорить о том, что всё пропало, действительно не стоит – бизнес продолжает работать. Вместе с тем упомянутая Титовым «адаптация» сказывается на рынке труда. Как констатируют аналитики ЦБ, уже в июне этого года потребность работодателей в новых сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом. Причём эта цифра изначально выглядит лукаво. Дело в том, что многие предприятия сегодня формально не сокращают сотрудников, однако отправляют их в неоплачиваемые отпуска или переводят на неполную рабочую неделю. Таким образом, сотрудники вроде как остаются на своих местах, однако обычную зарплату больше не получают. Это позволяет местным властям докладывать в Москву о том, что бизнес стойко противостоит санкциям, а безработица не растёт. Хотя чем это отличается от пресловутых 90-х, когда рабочим по полгода не платили зарплату, хотя формально они оставались занятыми?

По данным Центра стратегических разработок, санкционное давление так или иначе повлияло на работу как минимум 134 градообразующих российских предприятий, на которых заняты более 550 тыс. человек. Речь идёт о производствах лесной промышленности, деревообработки, металлургии и транспортного машиностроения. Так, Магнитогорский металлургический комбинат был вынужден остановить две из восьми доменных печей, о сокращении производства заявили на череповецкой «Северстали». Завод КамАЗ из-за санкций перевёл на неполную рабочую неделю более 7 тыс. сотрудников.

Остаётся неясной судьба завода «ИжАвто». Предприятие занималось выпуском автомобилей «Лада Веста», однако теперь сборку переносят в головную компанию «АвтоВАЗ» в Тольятти. По информации профсоюзной газеты «Солидарность», из 3,5 тыс. сотрудников «ИжАвто» работу удастся сохранить лишь 1,5 тыс. человек. Остальные будут отправлены в центры занятости. Работникам предлагают уволиться по соглашению сторон: тем, чей стаж превышает 30 лет, в этом случае выплатят семь среднемесячных заработков, работники со стажем 20–30 лет получат шесть окладов, со стажем до 20 лет – пять. Чем будет заниматься предприятие после переноса производства автомобилей в Тольятти, пока неясно.

В общей сложности, по подсчётам Центра стратегических разработок, в непростой ситуации из-за санкций сегодня оказались 38 российских моногородов, предприятия которых сталкиваются с серьёзными трудностями.

Ненужные клерки

Хорошая новость заключается в том, что недостатка в свободных рабочих местах в России сегодня по-прежнему нет. Правда, речь идёт в основном о так называемых синеворотничковых позициях. К тому же есть несколько нюансов: надо быть готовым несколько снизить зарплатные ожидания и, возможно, переехать в другой регион.

Как констатируют в FinExpertiza, сегодня сразу в нескольких российских регионах уже наблюдается прирост численности предприятий. В частности, на Чукотке количество открытых предприятий составило 233% по сравнению с закрытыми. Также в регионах-лидерах по этому показателю значатся Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Тува, Смоленская область, Бурятия, Забайкальский край, Омская область, Якутия, Хакасия, Кировская область, Севастополь и Чечня.

А вот ещё один повод не терять надежду: в некоторых отраслях, где ещё недавно проводили сокращения, активность восстанавливается, так что работников зовут обратно. По информации телеграм-канала «База», в аэропорту Шереметьево сегодня наблюдается нехватка персонала. В середине марта из-за рекордного снижения пассажиропотока администрация аэропорта часть сотрудников сократила, а часть – отправила в простой. В результате без работы, по неофициальной информации, осталось более тысячи человека. Однако в июне аэропорт вновь открыл набор персонала и даже заявил о намерении увеличить число производственных сотрудников на 19–25%.

О росте спроса на рабочий персонал предупреждают и рекрутеры. «В перспективе прогнозируется некоторое снижение спроса на офисный персонал – «белых воротничков», зато будет расти потребность в рабочих и линейных сотрудниках, так называемые «синеворотничковые» позиции», – констатирует руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алёна Манохина.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”