 

Россияне за полгода написали почти 145 тысяч доносов

25.08.2022, 17:09, Новости дня
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Роскомнадзор отчитался о 144 835 «обращениях» граждан за первое полугодие 2022 года.

Бо́льшая часть этих доносов связана со «специальной военной операцией» в Украине: россияне жаловались на «фейки» о действиях российских военных и «проукраинскую пропаганду».

Больше всего доносов поступило в ведомство в марте, когда война только началась, — 10 323 обращения, что выше показателей прошлого года почти в четыре раза.

При этом в годовом выражении количество доносов выросло сразу на четверть.

С началом «спецоперации» в России в полной мере «расцвела» сталинская культура «стукачества». Административные и уголовные дела о «дискредитации» и «фейки» о российской армии часто возбуждают после доносов. Например, петербургская художница и активистка Саша Скочиленко сейчас находится в СИЗО за то, что заменяла ценники в магазине на антивоенную агитацию, а донесла на нее пенсионерка. Есть случаи доносов даже на близких родственников. Так, житель Подмосковья написал донос в полицию на жену, потому что та критиковала войну, а москвичка донесла на собственного сына за уклонение от воинской службы в условиях «спецоперации».

В августе мужчина в Подмосковье написал донос сам на себя: рассказал, что пьяный разрисовал стену дома синей и желтой красками и написал «Нет войне». Потом якобы осознал вину и решил сдаться полиции.


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